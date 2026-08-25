Iniziata l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti nel campionato di serie C 26/27

Si è radunata ieri pomeriggio l’Abc Solettificio Manetti targata Alberto Tonfoni in vista del prossimo campionato di serie C
Si è radunata ieri pomeriggio l’Abc Solettificio Manetti targata Alberto Tonfoni in vista del prossimo campionato di serie C. Tra conferme, volti nuovi e giovani “promossi” dal vivaio, la rosa gialloblu ha iniziato la preparazione agli ordini del preparatore fisico Simone Garbetti. Il programma prevede adesso sedute giornaliere fino al primo scrimmage in programma sabato prossimo 29 agosto a Firenze sponda Pino.
Alla sua prima stagione in gialloblu, coach Tonfoni non nasconde la soddisfazione di essere riusciti ad allestire una squadra completa e competitiva:
“Sono contento del lavoro fatto questa estate insieme alla società – racconta -. Abbiamo costruito una squadra completa e coperta in tutti i ruoli, con un organico senza dubbio di alto livello. Come ho detto ai ragazzi, però, questo ovviamente non basta: il nostro dovrà essere un gioco aggressivo, sportivamente duro, che richiede giocatori fortemente motivati e disponibili a dare il massimo ad ogni allenamento. Anche perchè ci aspetta un campionato molto impegnativo: squadre come Agliana e San Vincenzo hanno costruito organici qualitativamente ben attrezzati, poi ci sono roster giovani ma molto interessanti come Us Livorno e Don Bosco Livorno, che riescono sempre a stupire, e squadre storicamente insidiose come Montevarchi e Valdisieve, solo per citarne alcune. Insomma, partiamo da un’ottima base, ma starà a noi impegnarci per raggiungere i nostri obiettivi”.
Ecco dunque la rosa gialloblu:
- playmaker: Riccardo Balducci (1998 da Prato Dragons), Cosimo Ticciati (2007 confermato), Mario Giovannoni (2011 da settore giovanile), Giorgio Falorni (2011 da settore giovanile)
- guardia: Giovanni Corbinelli (1997 confermato), Andrea Belli (1999 da Mens Sana Siena), Cosimo Lazzeri (2000 confermato), Lorenzo Rosi (2006 da Virtus Certaldo), Tommaso Niccolini (2007 doppio utilizzo da Gialloblu Castelfiorentino), Nicolo’ Gemignani (2007 doppio utilizzo da Gialloblu Castelfiorentino), Zaccaria Bertelli (2011 da settore giovanile)
- ala: Lorenzo Carlotti (2003 da Folgore Fucecchio), Jacopo Talluri (2003 confermato), Duccio Rosi (2009 doppio utilizzo da Use Empoli), Valentino Di Carlo (2010 da settore giovanile), Adriano Profeti (2011 da settore giovanile)
- ala/centro: Matteo De Leone (1997 da Use Empoli), Pietro Cantini (1999 confermato C), Gianni Mancini (2004 confermato)
- staff tecnico/medico: Alberto Tonfoni (allenatore), Dario Chiarugi (primo assistente), Cosimo Carzoli (secondo assistente), Simone Garbetti (preparatore fisico), Ciro Orabona (fisioterapista), Alessio Di Cosmo (fisioterapista)
Ed ecco il precampionato dell’Abc Solettificio Manetti:
- sabato 29/8 ore 18:30: Pino Firenze – Abc Solettificio Manetti
- domenica 6/9 ore 17:00: Virtus Siena – Abc Solettificio Manetti
- mercoledì 9/9 ore 20:15: Abc Solettificio Manetti – Poggibonsi Basket
- domenica 20/9 ore 18:00: quarti di finale Coppa Toscana (contro la vincente del match Sancat-Valdisieve)
Domenica 27 settembre, alle 18, esordio in campionato sul parquet del Pino Firenze.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino
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