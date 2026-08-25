Iniziata l’avventura dell’Abc Solettificio Manetti nel campionato di serie C 26/27

Si è radunata ieri pomeriggio l’Abc Solettificio Manetti targata Alberto Tonfoni in vista del prossimo campionato di serie C. Tra conferme, volti nuovi e giovani “promossi” dal vivaio, la rosa gialloblu ha iniziato la preparazione agli ordini del preparatore fisico Simone Garbetti. Il programma prevede adesso sedute giornaliere fino al primo scrimmage in programma sabato prossimo 29 agosto a Firenze sponda Pino.

Alla sua prima stagione in gialloblu, coach Tonfoni non nasconde la soddisfazione di essere riusciti ad allestire una squadra completa e competitiva:

“Sono contento del lavoro fatto questa estate insieme alla società – racconta -. Abbiamo costruito una squadra completa e coperta in tutti i ruoli, con un organico senza dubbio di alto livello. Come ho detto ai ragazzi, però, questo ovviamente non basta: il nostro dovrà essere un gioco aggressivo, sportivamente duro, che richiede giocatori fortemente motivati e disponibili a dare il massimo ad ogni allenamento. Anche perchè ci aspetta un campionato molto impegnativo: squadre come Agliana e San Vincenzo hanno costruito organici qualitativamente ben attrezzati, poi ci sono roster giovani ma molto interessanti come Us Livorno e Don Bosco Livorno, che riescono sempre a stupire, e squadre storicamente insidiose come Montevarchi e Valdisieve, solo per citarne alcune. Insomma, partiamo da un’ottima base, ma starà a noi impegnarci per raggiungere i nostri obiettivi”.