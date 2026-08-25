Ladri rubano mezzo all'ecocentro di Fucecchio. Veicolo ritrovato poco dopo

Verso l'1 di oggi, martedì 25 agosto, i ladri hanno fatto irruzione nell'ecocentro Plures Alia di Fucecchio. La struttura si trova in via Menabuoi nella frazione di Ponte a Cappiano.

I malintenzionati hanno forzato e divelto il cancello di ingresso hanno rubato un mezzo Porter utilizzato per effettuare lo spazzamento stradale.

Gli operatori in servizio ed il coordinatore in notturna si sono resi conto dell’accaduto e hanno allertato i carabinieri e le forze dell’ordine; grazie ai sistemi di localizzazione del mezzo e GPS, il mezzo integro, ma con alcuni danni che sono in fase di valutazione, è stato ritrovato a pochi chilometri di distanza.

Da Plures Alia fanno sapere che "sono in corso approfondimenti delle autorità competenti".

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