Lavori a Castelfranco per la rotatoria tra via Usciana e viale Europa

Sono cominciati questa mattina (martedì 25 agosto 2026) i lavori per la realizzazione della rotatoria nella sua forma definitiva al cimitero di Castelfranco di Sotto. La rotonda governa l'incrocio tra via don Botti, viale Europa (strada provinciale 5) e via Usciana (strada provinciale 35), motivo per cui, è stato necessario prima di aprire il cantiere attendere il via libera dalla provincia di Pisa. Il nuovo sistema di gestione del traffico su questo incrocio, sperimentato per mesi con una rotatoria provvisoria prima di arrivare alla forma definitiva, costerà 77mila euro, che saranno finanziati per 38.500 euro da fondi comunali e per i restanti 38.500 euro invece, da un bando regionale dedicato alla sicurezza stradale che il comune si è aggiudicato.

La nuova rotatoria avrà il diametro di 7 metri e verrà realizzata con un'area centrale, leggermente rialzata, con i margini poco sporgenti sul piano stradale per consentire anche il transito dei mezzi pesanti che debbano compiere un arco di rotazione piuttosto impegnativo. Per realizzare il nuovo svincolo sarà necessario smussare parzialmente l'angolo del marciapiede lato cimitero, che verrà risagomato in modo da ricavare le dimensioni necessarie alla carreggiata.

La rotatoria è stata studiata in modo da ridurre al massimo la velocità di chi percorre viale Europa in entrambi i sensi di marcia e aumentare quindi la sicurezza dell'incrocio. I vari svincoli avranno i bracci di ingresso di 3 metri e mezzo e quelli di uscita di 4,5 metri.

I lavori dovrebbe concludersi in circa 2 mesi e per la durata del cantiere è stata istituita una viabilità con segnaletica provvisoria, che in una prima fase prevede questo: chi arriva da via Usciana in direzione paese, non potrà svoltare a sinistra e troverà con un incanalamento obbligatorio verso destra, governato da un dare la precedenza a chi invece sopraggiunge dal braccio est di viale Europa in direzione Santa Maria a Monte. Chi proviene invece dall'area Coop, per semplicità, e procede in direzione Santa Maria a Monte, non potrà svoltare in via Usciana. Sarà invece possibile percorrere l'incrocio lungo viale Europa in direzione ovest-est.

Chi viene da Santa Maria a Monte può svoltare in Via Don Botti, chi viene dalla Coop no. Chi esce da Via Don Botti ha obbligo di svoltare a destra.

“La nuova rotonda – spiega l'assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli - risolverà in modo definitivo la questione di un incrocio che in passato, quando era governato dal semaforo, è stato più volte teatro di incidenti. Grazie anche al fatto che il comune è riuscito ad aggiudicarsi questo bando, abbiamo trovato le risorse per dare una forma definitiva all'incrocio nel 2026. La rotatoria non solo renderà il traffico più fluido, ma è stata pensata in modo da limitare la velocità degli automobilisti in modo da abbattere la possibilità di incidenti, o quanto meno la gravità degli impatti qualora avvengano.

Era una scelta praticamente obbligata, sostituire il vecchio impianto semaforico con una rotatoria, visto che ormai il sistema semaforico era diventato veramente vetusto e non aveva senso investire nel rinnovo delle lanterne e apparecchiature.

Al termine di questi lavori che si dovrebbero concludere, sicuramente prima dell'inverno, verrà anche risistemato il manto stradale con materiali che dovrebbero impedire l'arricciamento dell'asfalto che spesso di verifica su incrocio come questo, a causa della pressione esercitata dai mezzi durante la curva”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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