Lucca, ruba rasoi elettrici e aggredisce il vigilante: arrestato

Ieri mattina, a Lucca, i carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano hanno proceduto all'arresto di un 49enne italiano, senza fissa dimora, con diversi precedenti penali, per il reato di rapina.

Alle ore 9, la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Lucca inviava un equipaggio presso il punto vendita Esselunga di Lucca, in via Dante Alighieri, dopo che l'addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo che aveva superato le casse verosimilmente con della merce occultata sulla persona e all'interno di un marsupio al seguito. Giunti sul posto, i militari dell'Arma prendevano in consegna il 49enne, che sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di tre rasoi elettrici e quattro confezioni di crema per le mani, per un valore complessivo di circa 200 euro.

I successivi accertamenti permettevano di ricostruire compiutamente la vicenda: l'uomo, dopo essere entrato nel punto vendita, si era impossessato dei prodotti occultandoli all'interno dei pantaloni e nel marsupio che indossava alla cinta, quindi aveva superato le casse pagando soltanto un dolce da pochi euro. Individuato dal personale di vigilanza del supermercato, dopo essere stato fermato veniva condotto nei pressi del reparto ortofrutta. Mentre attendevano l'arrivo dei carabinieri, il 49enne minacciava il vigilante e, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, lo colpiva con una testata al volto, trasformando così il furto in una rapina impropria.

La refurtiva veniva restituita al direttore dell'esercizio. L'arrestato, al termine delle formalità di legge, veniva trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia CC di Lucca, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.