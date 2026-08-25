Maltempo nel Grossetano, oltre 25 interventi dei vigili del fuoco: alberi caduti e allagamenti

Sono stati circa 25 gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati nella notte in provincia di Grosseto a causa delle condizioni meteorologiche avverse, con particolare riferimento al forte vento. Le squadre della sede centrale di Grosseto e dei distaccamenti di Follonica e Arcidosso sono state impegnate dalle 2 circa per fronteggiare le principali criticità.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi abbattuti o pericolanti e alcuni piccoli allagamenti, concentrati in particolare nei territori di Gavorrano, Scansano e Montieri, oltre che nella zona di Giuncarico.

Tra gli episodi più rilevanti, la caduta di un albero sulla Strada Statale Aurelia, in direzione nord, nel territorio di Gavorrano. La Polizia Stradale ha temporaneamente interrotto la circolazione per consentire ai Vigili del Fuoco di procedere alla messa in sicurezza e alla rimozione della pianta.

Per aumentare il dispositivo operativo e rispondere alle numerose richieste, la squadra del distaccamento di Arcidosso è rientrata in sede per rafforzare la sede centrale di Grosseto. Complessivamente sono stati impegnati 15 Vigili del Fuoco con sette mezzi, operativi per tutta la notte e nelle prime ore della mattina.

Incendio a Scansano

In serata, intorno alle 21, la squadra del distaccamento volontario di Manciano, mentre rientrava da un precedente intervento, è stata allertata per un incendio di bosco e sterpaglie in località Convento, nel comune di Scansano.

Sul posto è intervenuta anche una squadra della sede centrale di Grosseto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area. Presenti anche gli operatori dell'organizzazione regionale AIB della Regione Toscana.

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