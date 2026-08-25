Massa, scomparso Marco Evangelisti: non si hanno notizie da venerdì

È in apprensione la comunità massese per Marco Evangelisti, 39 anni, del quale non si hanno più notizie dalla giornata di venerdì 21 agosto. Come si legge da Il Tirreno, la famiglia ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri e nelle ultime ore è stato diffuso anche un appello che sta rapidamente circolando sui social, condiviso da numerose persone nella speranza che possa raggiungere qualcuno in grado di fornire informazioni utili.

Marco, che compirà 40 anni a ottobre, lavora come operatore dell'indotto della Baker Hughes. Venerdì non si è recato al lavoro e da quel momento i familiari non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui. Il telefono cellulare risulta spento e, al momento, non sono emerse notizie che consentano di ricostruire dove possa trovarsi.

A lanciare pubblicamente l'allarme è stata la famiglia. Marco è nipote di Fabio Evangelisti, ex parlamentare e oggi scrittore, ed è molto conosciuto in città. La madre Roberta ha formalizzato la denuncia alle forze dell'ordine, mentre la comunità massese ha contribuito alla diffusione dell'appello, chiedendo a chiunque possa aver visto Marco o abbia informazioni sui suoi spostamenti di segnalarlo immediatamente.

La notizia si sta rapidamente diffondendo a Massa, dove Marco vive nella zona davanti al Toniolo, poco fuori dal centro storico. L'invito rivolto a tutti è quello di prestare attenzione e di condividere l'appello, senza alimentare ipotesi o ricostruzioni non verificate. Chiunque abbia informazioni utili può rivolgersi alle forze dell'ordine o mettersi in contatto con la famiglia.