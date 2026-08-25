Monte dei Paschi di Siena: nota congiunta di Provincia, Comune e Regione

“L'interesse generale sull'integrità del Monte dei Paschi di Siena non è una questione meramente senese o toscana, ma un fatto di rilevanza nazionale. E su questo tema, per noi centrale per mantenere rete, direzione, occupazione e marchio, abbiamo avuto la condivisione del ministro”.

Così inizia la nota congiunta di Provincia di Siena, Comune di Siena e Regione Toscana sull' incontro al Ministero dell'Economia e delle Finanze con il ministro Giancarlo Giorgetti.

Per queste ragioni, come istituzioni toscane abbiamo posto sul tavolo del ministro la richiesta di attivazione di tutti gli strumenti in suo possesso a tutela della banca, compresi l'esercizio dei poteri speciali del Governo sul Golden power. Pur trattandosi di procedure che potrebbero non trovare applicazione immediata, è essenziale che vengano considerate per il futuro alla luce degli scenari che si potrebbero delineare.

Inoltre, abbiamo sollecitato il Governo a prendere una posizione decisa e formale per garantire l'integrità di MPS, anche attraverso il mantenimento della quota pubblica del 4,8% all'interno del capitale sociale, come già prospettato e ricevendo rassicurazioni sul fatto che in questa fase la quota non sarà ceduta.

Sentendo il forte bisogno di trasmettere queste istanze alla rappresentanza politica, Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Siena convocheranno a brevissimo tutti i deputati e senatori eletti in Toscana. L'obiettivo è coordinare un'azione parlamentare forte e unitaria a tutela del ruolo, dell'autonomia e dell'integrità della Banca Monte dei Paschi di Siena”. Così la presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti, il sindaco di Siena Nicoletta Fabio e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al termine dell’incontro al Mef con il ministro Giancarlo Giorgetti.

Fonte: Ufficio Stampa