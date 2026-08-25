Morsa da un serpente all’Elba, 58enne portata in ospedale

Cronaca Marciana Marina
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Durante una passeggiata in località Sant’Andrea

All’Isola d’Elba una donna di 58 anni è stata morsa da un serpente a una caviglia mentre stava facendo una passeggiata nel territorio di Marciana Marina, in località Sant’Andrea. L’allarme è scattato intorno alle 14 e sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare le prime cure alla donna, residente sull’isola.

Le sue condizioni sono apparse inizialmente stabili e senza particolari criticità. La 58enne non presentava infatti sintomi riconducibili a un avvelenamento e, dalle prime verifiche, non sarebbe stata riscontrata la presenza di veleno.

I sanitari hanno comunque ritenuto opportuno sottoporre la donna a ulteriori accertamenti clinici. È stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3, che ha raggiunto l’Elba e ha preso in carico la paziente, successivamente trasferita all’ospedale di Livorno in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Marciana Marina e un mezzo della Croce Rossa Italiana di Campo nell’Elba, con a bordo un infermiere del 118.

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