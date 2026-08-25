Il Movimento Shalom ricevuto dal Cardinale Parolin in Vaticano

Un momento di profondo ascolto e convergenza sul futuro: una delegazione del Movimento Shalom è stata accolta in Vaticano con straordinaria cordialità e attenzione dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede.

Un colloquio intenso di oltre un’ora in cui il Cardinale ha Ascoltato la nostra storia, sottolineando una forte sintonia con i valori dell'enciclica Fratelli tutti. Nel corso dell'incontro, il Cardinale ha apprezzato come il "metodo Shalom" — fondato sull’accoglienza, l’ascolto e il dialogo — sia la via maestra da perseguire.

I temi chiave dell'incontro:

- Un'alleanza per il futuro delle opere in Africa: Abbiamo chiesto la possibilità di avviare una forma di patrocinio della Santa Sede (tramite convenzione canonica) per affidare in modo strutturato alle Chiese locali le opere di solidarietà realizzate negli anni nel mondo, specialmente nei Paesi africani.

- Costruire una società armonica: Ci siamo confrontati sulle sfide contemporanee per edificare una comunità coesa, fondata sul rispetto reciproco e sulla conoscenza dell'altro.

- Educazione e giovani in Europa: Ampio spazio è stato dedicato alla crisi della trasmissione della fede cristiana in Europa. Tra le proposte emerse, la necessità di introdurre nelle scuole lo studio comparato delle diverse religioni per favorire il dialogo interreligioso.

- Nuovi linguaggi per il Vangelo: Abbiamo donato al Cardinale il libro "Il fuorilegge", scritto da Giampaolo Grassi e Andrea Pio Cristiani. Un’opera nata dalla convinzione che servano linguaggi inediti, capaci di parlare agli uomini e alle donne di oggi per riscoprire la figura di Gesù al di là delle incrostazioni della storia, tornando all'essenzialità del Vangelo.

Un incontro che ci riempie di gratitudine e rinnova il nostro impegno a camminare insieme per la pace e la fraternità.

Ufficio stampa

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