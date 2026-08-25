Mps, Giani: "La sua integrità è un interesse nazionale"

Pubblichiamo la dichiarazione congiunta del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della presidente della Provincia di Siena Agnese Carletti e della sindaca di Siena Nicoletta Fabio al termine dell’incontro al Mef con il ministro Giancarlo Giorgetti che ha avuto per oggetto il futuro di Mps.

"L'interesse generale sull'integrità del Monte dei Paschi di Siena non è una questione meramente senese o toscana, ma un fatto di rilevanza nazionale. E su questo tema, per noi centrale per mantenere rete, marchio, direzione e occupazione, abbiamo avuto la condivisione del ministro Giorgetti. Per queste ragioni, come istituzioni toscane abbiamo posto sul tavolo del ministro la richiesta di attivazione di tutti gli strumenti in suo possesso a tutela della banca, compresi l'esercizio dei poteri speciali del Governo sul Golden power. Pur trattandosi di procedure che potrebbero non trovare applicazione immediata, è essenziale che vengano considerate per il futuro alla luce degli scenari che si potrebbero delineare. Inoltre, abbiamo sollecitato il Governo a prendere una posizione decisa e formale per garantire l'integrità di MPS, anche attraverso il mantenimento della quota pubblica del 4,8% all'interno del capitale sociale, come già prospettato e ricevendo rassicurazioni sul fatto che in questa fase la quotq non sarà ceduta. Sentendo il forte bisogno di trasmettere queste istanze alla rappresentanza politica, Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Siena convocheranno a brevissimo tutti i deputati e senatori eletti in Toscana. L'obiettivo è coordinare un'azione parlamentare forte e unitaria a tutela del ruolo, dell'autonomia e dell'integrità della Banca Monte dei Paschi di Siena".

Fonte: Toscana Notizie