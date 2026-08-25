La polizia municipale di Lucca avrà un rilevatore per riconoscere gli stupefacenti

L'Amministrazione comunale di Lucca doterà presto la Polizia Locale di un dispositivo TACTISCAN, un rilevatore portatile per il riconoscimento rapido di sostanze stupefacenti e illecite. Lo annuncia l'assessore alla Sicurezza Salvadore Bartolomei.

«Abbiamo disposto la procedura per l'acquisto di questo dispositivo, che consentirà ai nostri agenti di effettuare direttamente sul campo una prima identificazione delle sostanze sospette rinvenute durante i controlli – dichiara l'assessore Bartolomei –. In pochi secondi gli operatori potranno ottenere un'indicazione sulla natura della sostanza esaminata, disponendo così di un ulteriore e importante strumento a supporto della loro attività. Il dispositivo utilizza la spettroscopia NIR infrarosso, una tecnologia di analisi che permette di confrontare lo spettro rilevato con una libreria di riferimento delle sostanze. È piccolo, leggero e portatile e non necessita dell'impiego dei tradizionali reagenti chimici né, nella normale modalità di utilizzo, della preparazione del campione. Un aspetto particolarmente importante riguarda la sicurezza degli operatori: l'analisi è di tipo ottico, non distrugge né altera il campione e può essere effettuata anche attraverso contenitori trasparenti compatibili, riducendo così la necessità di manipolare direttamente le sostanze sospette. Lo stesso dispositivo è inoltre riutilizzabile per effettuare numerose analisi e il sistema è progettato per riconoscere i più comuni stupefacenti e le loro miscele, con una libreria di riferimento che può essere aggiornata con nuove sostanze, può quindi individuare anche materiali inquinanti o pericolosi. Si tratta dunque di un'importante innovazione tecnologica che semplificherà l'attività degli agenti, aumenterà la loro sicurezza durante i controlli e consentirà di ottenere rapidamente sul posto elementi utili per orientare gli accertamenti. L'obiettivo non è sostituire gli approfondimenti e gli accertamenti di laboratorio previsti quando necessari, ma mettere nelle mani della Polizia Locale uno strumento in più per intervenire rapidamente e in maggiore sicurezza. Rafforzare le dotazioni tecnologiche del Corpo significa rendere più efficace la nostra azione di prevenzione e contrasto allo spaccio e, più in generale, investire concretamente nella sicurezza del territorio e dei cittadini».

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa