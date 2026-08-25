'Officina delle Idee', al via il bando comunale per spazi ed eventi culturali a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli ha pubblicato l'avviso pubblico "L'Officina delle Idee" per l'anno 2026-2027, finalizzato alla concessione dei locali comunali destinati allo svolgimento di iniziative culturali, artistiche, sociali ed educative.

L'iniziativa punta a favorire la crescita culturale, l'integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso l'assegnazione di due spazi:

• Auditorium "Vanna Cercenà", situato presso il Centro Culturale 'Le Corti' (via Sonnino n. 1).

• Sala Grande del Museo Amedeo Bassi, comprensiva dell'uso del pianoforte (Piazza Machiavelli n. 13).

Novità di questa edizione è l'apertura del bando anche alla Sala Grande del Museo Amedeo Bassi, che si affianca per la prima volta allo storico Auditorium Vanna Cercenà nell'ambito di “Officina delle Idee”.

Il Centro Culturale "Le Corti", che ospita l'Auditorium "Vanna Cercenà" insieme alla Biblioteca Comunale "Ernesto Balducci", si conferma uno dei luoghi di aggregazione più vivi del paese. Secondo il rendiconto di gestione la Biblioteca ha registrato oltre 22.000 presenze in un anno, dato in crescita.

Un risultato che l'Amministrazione lega anche agli investimenti sulla struttura: la riqualificazione del Centro Culturale "Le Corti", riaperto al pubblico nel 2021, è costata complessivamente circa 400.000 euro, di cui 40.000 euro finanziati da Fondazione CR Firenze.

"Officina delle Idee" non nasce quest'anno: il progetto è attivo dal 2020 e negli anni ha portato all'interno degli spazi comunali corsi di pittura, disegno, teatro, chitarra, pianoforte, inglese e yoga, rivolti sia a bambini che ad adulti, contribuendo a tenere vivo un luogo che è anche sede della biblioteca comunale.

La concessione degli spazi prevede una tariffa oraria ridotta pari a 5,00 € e coprirà il periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 giugno 2027. Il bando si rivolge sia a soggetti giuridici (associazioni ed enti) sia a soggetti singoli con competenze ed esperienze comprovate nei settori d'intervento. Le utenze saranno a carico dell'Amministrazione comunale, mentre le attività e la pulizia dei locali rimarranno a carico dei soggetti gestori. Per l'attivazione dei corsi o delle iniziative proposte sarà richiesto un numero minimo di 5 iscritti.

La tariffa ridotta si inserisce in un percorso già avviato nelle scorse edizioni: dopo un periodo di utilizzo gratuito dell'Auditorium (ottobre-dicembre 2024), dal gennaio 2025 è stata introdotta la tariffa agevolata di 5,00 €/ora per chi partecipa al bando, mentre per gli altri utenti resta in vigore la tariffa ordinaria stabilita dalla delibera di Giunta Comunale n. 33 del 23 febbraio 2023.

"Con il progetto 'Officina delle Idee' vogliamo continuare a stimolare il fermento culturale del nostro territorio, valorizzando la creatività e la partecipazione attiva di associazioni e privati cittadini. Mettere a disposizione spazi storici e funzionali come l'Auditorium Vanna Cercenà e, per la prima volta quest'anno, la Sala Grande del Museo Amedeo Bassi, a condizioni accessibili, significa investire concretamente sulle energie della nostra comunità, offrendo occasioni continuative di aggregazione, crescita e formazione." Dichiara l'Assessora alla Cultura, Annalisa Giotti.

Le proposte progettuali, complete di piano finanziario e della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 di giovedì 10 settembre 2026. È possibile inviare la domanda tramite PEC (comune.montespertoli@postacert.toscana.it), spedizione postale o consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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