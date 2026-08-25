Pegaso per lo Sport per i medagliati di nuoto e atletica

Sport Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

“Un Pegaso per lo Sport agli atleti e alle atlete della Toscana che hanno conquistato dieci medaglie ai recenti Campionati europei di atletica leggera di Birmingham e di nuoto a Parigi”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ricordando che “grazie a loro, in appena tredici giorni, dal 4 al 16 agosto, la nostra regione ha collezionato sei ori, un argento e tre bronzi. Nell’atletica gli ori di Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri, Andy Diaz e Sofia Fiorini; nel nuoto le quattro medaglie di Ginevra Taddeucci, due ori, un argento e un bronzo, e i bronzi di Linda Caponi e Andrea Cosi”.

“A settembre, quando si allenteranno gli impegni sportivi, inviterò questi atleti a Palazzo Strozzi Sacrati - ha concluso Giani – e a ciascuno di loro consegnerò il Pegaso per lo Sport della Regione Toscana, in segno di ringraziamento per le loro imprese e per le bellissime pagine dell’atletica e del nuoto che hanno scritto”.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Sport
17 Agosto 2026

Europei di atletica e di nuoto: la Toscana protagonista nel medagliere azzurro

Si chiude la rassegna dei Campionati Europei 2026 di atletica a Birmingham e degli Europei di nuoto e nuoto in acque libere a Parigi con un bilancio straordinario per l'Italia: [...]

Toscana
Sport
17 Agosto 2026

Larissa Iapichino campionessa d'Europa: 7 metri valgono l'oro nel salto in lungo

Larissa Iapichino è campionessa d'Europa nel salto in lungo. L'atleta toscana di Borgo San Lorenzo conquista la medaglia d'oro con un salto di 7 metri, al termine di una finale [...]

Livorno
Sport
16 Agosto 2026

Andy Díaz "stellare": oro nel salto triplo e nuovo record italiano

Con la misura di 18,15 metri, Andy Díaz Hernández, ex Libertas Unicusano Livorno (dal 2021 al 2023) e attuale atleta della Guardia di Finanza ha conquistato il titolo europeo nel [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina