Pini del litorale pisano in pericolo, Gianassi e Simiani (Pd): “Il Governo acceleri sulla lotta biologica"

Accelerare l'iter per avviare anche in Toscana la lotta biologica contro la Toumeyella parvicornis, che minaccia i pini di Coltano, del litorale pisano e del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. È la richiesta al centro dell'interrogazione parlamentare presentata ai ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura dal deputato del Pd Federico Gianassi, primo firmatario dell'atto, e dal deputato Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente.

In quella che è l’estate più calda degli ultimi anni come dicono gli scienziati più attenti, Gianassi e Simiani raccolgono l'allarme lanciato dal territorio e l'appello del presidente del Parco, Lorenzo Bani, sottolineando i limiti dei metodi tradizionali: “Monitoraggio, abbattimenti ed endoterapia sono indispensabili ma insufficienti per vaste aree forestali. Come evidenziato anche dal consigliere comunale Marco Biondi, l’endoterapia funziona nei contesti urbani, non su centinaia di ettari di bosco. Serve subito un cambio di scala a tutela dell’ambiente”.

La soluzione indicata è quella studiata dal CREA che prevede l'impiego del predatore naturale Thalassa montezumae: “La ricerca pubblica ha verificato l'efficacia e i potenziali impatti ecologici dell'antagonista. Dopo il via libera concesso alla sperimentazione in Campania, chiediamo perché la Toscana debba ancora attendere”.

L'atto parlamentare chiede quindi all'esecutivo tempi certi sull'iter autorizzativo e sui primi rilasci controllati nelle aree boschive e protette. "Non è solo una questione paesaggistica, ma anche di biodiversità e identità territoriale” concludono Gianassi e Simiani. "Enti locali, Parco, Regione e Servizio fitosanitario hanno fatto la propria parte: ora il Governo dia una risposta nazionale prima che sia troppo tardi”.

Fonte: Ufficio Stampa

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