Rapinano un sessantenne, individuati e denunciati due giovanissimi

Un 18enne un 16enne di Poggibonsi sono stati denunciati perché hanno rapinato un sessantenne a Ferragosto. Di primo mattino, in piazza Savonarola, lo immobilizzarono e gli presero il portafogli, portando via quaranta euro contenuti all'interno.
Subito dopo avrebbero gettato a terra il portafogli e si sarebbero dati alla fuga. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di avviare le ricerche dei due sospettati, rintracciati e fermati poco distante, in piazza Mazzini. Il denaro è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.
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