Rapinato un turista inglese a Firenze: rubato un orologio da 20mila euro

Un turista inglese è stato rapinato di un orologio di lusso del valore di circa 20mila euro nel centro storico di Firenze. La Polizia di Stato ha fermato due cittadini stranieri di 19 e 22 anni, ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso.

L'episodio è avvenuto in piazza della Repubblica, mentre il turista stava per entrare in un ristorante insieme alla moglie e alla figlia. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, uno dei due uomini si sarebbe avvicinato alla vittima con il pretesto di anticiparla nell'ingresso, riuscendo a bloccarle il braccio destro. Subito dopo le avrebbe strappato dal polso sinistro l'orologio.

Il complice sarebbe quindi intervenuto spruzzando spray urticante nella direzione del turista e delle altre persone presenti, per favorire la fuga. I due si sarebbero allontanati inseguiti da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena.

Le indagini, avviate immediatamente, hanno consentito agli investigatori di ricostruire rapidamente la dinamica anche attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.

Nel giro di poche ore i poliziotti hanno individuato i presunti autori all'interno di un B&B del centro di Firenze. Uno degli uomini, trovato sulle scale della struttura, avrebbe presentato le stesse caratteristiche fisiche e indossato gli stessi abiti di uno dei soggetti ripresi dalle telecamere. Nell'appartamento sono state successivamente individuate altre persone.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato l'orologio sottratto al turista, con una parte del cinturino mancante. Il prezioso è stato sequestrato e successivamente restituito al proprietario. Rinvenuta e sequestrata anche una bomboletta di spray.

Alla luce degli elementi raccolti, nei confronti dei due giovani di 19 e 22 anni è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. Su disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, sono stati accompagnati nel carcere di Sollicciano. Il giudice ha successivamente convalidato il fermo e disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere.

Altri due uomini, di 21 e 26 anni, sono stati denunciati per ricettazione. Il 26enne, risultato inoltre irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso con accompagnamento al Centro di permanenza per i rimpatri (CPR).

Notizie correlate