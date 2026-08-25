In dirittura d'arrivo la riqualificazione della salita a mattoni di San Lucchese a Poggibonsi

Ultime operazioni di finitura per i lavori di riqualificazione della salita a mattoni di San Lucchese, una delle vie più caratteristiche del centro storico, importante collegamento con l’area della Fortezza medicea di Poggio Imperiale. Mancano alcuni interventi di ripristino sulle scalette, sulle canalette, sulle aree confinanti e poi l’intervento di manutenzione straordinaria sarà terminato. Opere a margine che non riguardano la sede stradale che è stata già riaperta al passaggio delle auto.

I lavori in questione hanno riguardato il rinnovamento del piano viabile, rimasto inalterato come materiali, configurazione e colori. L’intervento ha portato alla demolizione della sede carrabile in mattoni e alla ricostruzione - a tratti - della nuova pavimentazione, tutta realizzata. Sulle porzioni laterali in pietra i lavori hanno avuto una natura più conservativa perché le condizioni erano migliori e quindi si è proceduto con revisione, manutenzione, pulizia e solo quando necessario smontaggio e sistemazione. Il progetto di riqualificazione ha portato anche al rifacimento del tratto di collegamento con via San Francesco. Complessivamente un investimento di 350.000 euro di risorse del Bilancio comunale.

I lavori sono stati preceduti dall’intervento di Acque spa per il completo rinnovo della rete idrica.

"Due lavori necessari per valorizzare una delle strade più suggestive e particolari del territorio – dice il vicesindaco Fabio Carrozzino, assessore ai lavori pubblici - Un cantiere complesso, anche per la particolare conformazione della strada, che sta volgendo al termine e che ci porterà fra pochi giorni a restituire ai residenti e a tutta la comunità una strada più bella, sicura e funzionale nel pieno rispetto della sua identità. Ringraziamo tutti e tutte per la collaborazione". A breve, completati definitivamente i lavori, l’opera sarà inaugurata.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Poggibonsi

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