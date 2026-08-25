Rubato un mezzo Alia per lo spazzamento stradale: ritrovato grazie al Gps a Fucecchio

Nella notte è stato rubato un mezzo Porter utilizzato per lo spazzamento stradale al deposito di Plures Alia a Fucecchio (Firenze). I ladri hanno forzato il cancello di ingresso e hanno portato via il mezzo. A dare l'allarme sono stati gli operatori in servizio e il coordinatore del turno notturno, che hanno avvertito i carabinieri.

Grazie ai sistemi di localizzazione tramite Gps, il mezzo è stato poi ritrovato a pochi chilometri di distanza dall'ecocentro. Da quanto appreso, il Porter aveva alcuni danni. Indagini in corso.