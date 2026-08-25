Schianto tra auto a Ponte Buggianese, tre feriti

Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 25 agosto, in via Buggianese, in località Casabianca, nel comune di Ponte Buggianese. Nello scontro, avvenuto nei pressi del supermercato Conad, sono rimaste coinvolte due auto e almeno tre persone sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16. I due veicoli si sarebbero scontrati per cause ancora in corso di accertamento e, in seguito all'impatto, una delle vetture avrebbe urtato un'auto parcheggiata, per poi terminare la propria corsa sul marciapiede contro un albero.

Il forte rumore provocato dallo schianto ha richiamato l'attenzione dei residenti e delle persone che si trovavano nella zona. Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate un'ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Oro di Ponte Buggianese e l'automedica. È stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso.

Due dei feriti sono stati trasportati all'ospedale di Pescia, mentre una terza persona è stata trasferita all'ospedale di Careggi a Firenze. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Montecatini Terme e gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.