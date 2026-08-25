Il sindaco Fossi saluta il capitano Roccazzello

Questa mattina il sindaco di Signa Giampiero Fossi ha ricevuto in Comune il capitano Agatino Roccazzello, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Signa dal settembre 2023, che nei prossimi giorni lascerà il territorio per assumere un nuovo prestigioso incarico.

L’incontro è stato l’occasione per rivolgere al capitano Roccazzello il saluto e il ringraziamento dell’Amministrazione comunale per il lavoro svolto in questi tre anni e per la collaborazione costante con le istituzioni e con la comunità signese.

"Desidero ringraziare, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, il capitano Roccazzello per l’impegno profuso, la professionalità e la grande attenzione che ha sempre dimostrato verso il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi – fin dal suo arrivo, in un momento particolarmente difficile segnato dall’alluvione del 2023, abbiamo potuto contare sulla sua presenza, sul suo ascolto e sulla disponibilità dell’Arma. Un rapporto che è proseguito negli anni e che, anche in altre circostanze, ha rappresentato un punto di riferimento importante per garantire sicurezza e legalità".

"In questi anni – ha proseguito Fossi – ho avuto modo di apprezzare l’attenzione costante del capitano Roccazzello verso le esigenze della comunità, la capacità di ascolto e il rapporto di collaborazione costruito con il Comune e con le altre realtà del territorio. A lui va la nostra gratitudine per il servizio svolto con serietà, equilibrio e senso delle istituzioni".

Il sindaco Fossi ha infine rivolto al capitano Roccazzello i migliori auguri per il nuovo incarico e per il prosieguo della sua carriera, rinnovando il ringraziamento dell’intera comunità signese per il lavoro svolto alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Signa.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Signa

Notizie correlate