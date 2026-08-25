Spaccia una dose di hashish: arrestato dai carabinieri a Ponte a Moriano

Prosegue senza sosta l'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Lucca, impegnati costantemente sulla città e su tutta la piana. Questa notte, a Lucca, i carabinieri della Stazione di Ponte a Moriano hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, 26enne, con precedenti di polizia, nullafacente e domiciliato a Lucca, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Intorno all'una di questa notte, a Ponte a Moriano, i carabinieri della locale stazione, mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, notavano il 26enne, già conosciuto per altre vicende, mentre percorreva via Ludovica con passo veloce. Lo stesso, all'altezza dell'accesso al ponte di Sant'Ansano, incontrava due giovani ai quali consegnava fugacemente qualcosa, ricevendo nel medesimo modo una contropartita. Considerato che, per le modalità con cui era stato eseguito, l'oggetto dello scambio era con buona probabilità stupefacente, i militari dell'Arma fermavano prontamente i tre soggetti, avendo conferma di quanto sospettato: l'acquirente consegnava infatti spontaneamente un frammento di hashish del peso di 1,25 grammi, appena acquistato dal 26enne. Quest'ultimo, sottoposto a perquisizione personale poi estesa anche al domicilio, veniva trovato in possesso di un ulteriore frammento della medesima sostanza del peso di circa un grammo.

L'arrestato, al termine delle formalità di legge, veniva accompagnato nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Viareggio, in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.