Treni in ritardo sulla Faentina, i sindaci del Mugello e della Valdisieve scrivono al prefetto

Appello dei sindaci del Mugello e della Valdisieve al prefetto di Firenze per sollecitare interventi contro i disservizi del servizio ferroviario sulla linea regionale Faentina, che colpiscono i pendolari diretti al capoluogo. In una lettera hanno esposto le proprie preoccupazioni, sottolineando "ritardi cronici, guasti frequenti e treni cancellati, pochi convogli e sovraffollati, assenza di informazione all'utenza, difficoltà con i bus sostitutivi".

Per gli amministratori locali il "progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio" rischia di "isolare un intero territorio e di comprometterne lo sviluppo economico e sociale". "Da mesi assistiamo a un progressivo e inaccettabile deterioramento del servizio, caratterizzato da ritardi cronici, cancellazioni improvvise e ripetuti guasti tecnici. Questa situazione non rappresenta più soltanto un mero disservizio logistico, ma sta determinando una vera e propria emergenza sociale ed economica per la nostra vallata", scrivono i sindaci, denunciando "disagi insostenibili, che mettono a dura prova la tenuta familiare, lavorativa e psicologica dei nostri concittadini pendolari".

Con la riapertura a settembre delle scuole, continuano i sindaci, "questa situazione rischia di tradursi in una grave e inaccettabile limitazione del diritto allo studio". Riguardo allo stato delle infrastrutture ferroviarie e del materiale rotabile, "nonostante i ripetuti confronti con gli organi competenti, la persistente carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria minaccia direttamente l'incolumità pubblica e la sicurezza dei passeggeri", scrivono ancora i sindaci. "I continui guasti a linee e convogli non sono più configurabili come eventi sporadici, bensì come chiari sintomi di una fragilità strutturale che esige un accertamento immediato e rigoroso da parte delle autorità di controllo".

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