Trona 'Geniali a Isola', un pomeriggio all'insegna dello sport, divertimento e solidarietà

Sabato 29 agosto torna l'atteso evento "Geniali a Isola", un pomeriggio all'insegna dello sport, divertimento e solidarietà.

L'evento si svolge nella frazione di Isola di San Miniato ed è organizzato dall'associazione Isola in Festa in collaborazione con l'associazione GeniAli e il Circolo Arci Isola, con il patrocinio del Comune di San Miniato.

Ci sarà la consueta partecipazione di Etrusca Basket San Miniato, Folgore Pallavolo San Miniato, Tennis Tavolo San Miniato, Papillon Associazione Ludico Ricreativa e Scaccorosso e immancabile sarà l'esposizione di moto Harley-Davidson con Versilia Chapter.

Un'occasione unica per stare insieme, divertirsi e sostenere un grande progetto per promuovere l'inclusione e valorizzare ogni persona.

Il programma prevede alle ore 16 i giochi e le attività sportive per bambini, alle ore 18 l'esposizione moto Harley e alle ore 20 la cena conviviale presso il Circolo.

Per partecipare alla cena occorre prenotarsi entro giovedì 27 agosto chiamando il Circolo Isola al numero 0571 400233.

Il ricavato dell'evento sosterrà le attività di GeNiAli dedicate all'inclusione delle persone con disabilità.

Partecipare significa fare la differenza insieme.

Fonte: Ufficio Stampa