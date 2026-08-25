Lotta contro il tumore al seno, il Mercato Centrale di Firenze al fianco di Corri La Vita

Anche quest'anno Mercato Centrale sostiene Corri La Vita, gara podistica non competitiva che raccoglie fondi per aiutare le donne colpite dal tumore al seno, finanziando progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura.

L'edizione 2026 della manifestazione si terrà domenica 27 settembre, per le strade di Firenze: sarà possibile iscriversi on line sul sito ufficiale dell'iniziativa. Il Mercato Centrale sarà uno dei punti ufficiali di distribuzione delle maglie della gara, firmate Ferragamo: gli iscritti potranno ritirarle all'infopoint al primo piano dello storico Mercato di San Lorenzo con una donazione minima di 10 euro, dal 1 al 27 settembre.

Inoltre, il giorno della gara, tutti i partecipanti che indosseranno la maglietta Corri La Vita potranno usufruire di uno sconto del 10% nelle botteghe aderenti: il Mercato Centrale Firenze diventerà così un punto di ritrovo prima e dopo la corsa.

All’iniziativa, si aggiunge un appuntamento gratuito dedicato alla prevenzione che si svolgerà il 24 settembre dalle 18.30 nell’ Area Gallery, Terrazza sopra la bottega “L’Enoteca”. All’evento presenzierà la dottoressa Simonetta Salvini, dietista nutrizionista Lilt Firenze, per approfondire con chi vorrà il tema della prevenzione primaria, fornendo consigli nutrizionali e indicazioni per una corretta alimentazione quotidiana. L’appuntamento si concluderà con un piccolo aperitivo salutare e analcolico omaggiato da Mercato Centrale.

“Per il terzo anno consecutivo siamo al fianco di Corri La Vita, appuntamento che unisce Firenze, sport e solidarietà nella prevenzione. Nelle nostre botteghe crediamo nel cibo semplice, buono e che fa bene: convivialità e attenzione alla qualità della vita” - commenta Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale -“perché non basta allungare la vita, bisogna anche dare vita agli anni. Sostenere questa corsa significa condividere valori che sentiamo nostri e che auspichiamo per la nostra comunità.”

Nata nel 2003, Corri La Vita, nelle precedenti 23 edizioni, ha coinvolto circa 580.000 partecipanti e - grazie alla generosità di chi l'ha sostenuta - ha raccolto e donato 10,2 milioni di euro che hanno consentito un’assistenza di qualità a più di 500.000 donne colpite da tumore al seno, in particolare, a Firenze, Prato, Empoli e Pistoia ma anche a livello nazionale attraverso il progetto Senonetwork.

Fonte: Ufficio Stampa

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