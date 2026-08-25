Turisti rapinati a Prato, rubato un orologio da 70mila euro

Una coppia di turisti è stata rapinata nella notte a Prato mentre stava rientrando in hotel. I due sono stati avvicinati e assaliti da tre persone in viale della Repubblica, nella zona direzionale della città. I malviventi sono riusciti a impossessarsi di un orologio il cui valore dichiarato si aggira intorno ai 70mila euro.

A rendere noto l'episodio è Federalberghi Prato, che esprime “forte preoccupazione” per quanto accaduto. “Un fatto di questa gravità e violenza non riguarda soltanto la struttura coinvolta o le persone che lo hanno subito – afferma il vicepresidente dell'associazione, Davide Bonari –. Riguarda l'immagine complessiva del territorio. Chi sceglie Prato per turismo, lavoro o affari deve poter soggiornare e muoversi in città sentendosi sicuro, anche nelle ore serali e notturne”.

Federalberghi chiede quindi al Comune e alle autorità competenti di valutare un potenziamento dei controlli nelle zone maggiormente frequentate dagli ospiti delle strutture ricettive. L'attenzione, secondo l'associazione, dovrebbe concentrarsi in particolare sugli accessi agli hotel, sui parcheggi e sulle principali direttrici di collegamento, soprattutto durante le ore notturne.