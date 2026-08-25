Use Rosa, Coach Cioni: "Verso la stagione più difficile degli ultimi anni"

Più che un raduno è una rimpatriata, visto che sono molte le giocatrici che l’Use Rosa ha confermato. Coach Alessio Cioni ha infatti puntato sullo zoccolo duro della scorsa stagione, chiusa a gara tre di semifinale, per affrontare un campionato che sarà fondamentale visto che precede la riforma.

“L’entusiasmo è alto – attacca il tecnico giunto alla sua diciassettesima stagione consecutiva sulla panchina biancorossa – noi malati di pallacanestro non vediamo l’ora di tornare in palestra dopo la pausa estiva e riprendere a fare quello che ci piace di più fare. Sarà una stagione difficile e complicata per tutti vista la riforma dei campionati e credo che servirà la massima attenzione in ogni partita. Ci saranno otto retrocessioni e la corsa ai posti playoff che sono solo sei sarà avvincente ed impegnativa. Per questo le squadre si sono tutte rinforzate e quindi ci aspetta il campionato più difficile e più di alto livello che la serie A2 abbia visto negli ultimi anni”.

“L’asticella si alza – prosegue – e noi vogliamo farci trovare pronte sapendo che abbiamo allestito una squadra che può competere con tutti, consapevoli che la differenza con le altre è minima. Sarà bello competere a questo livello ed iniziamo a lavorare per farci trovare pronte alla prima partita”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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