Vicino alla schiusa un nido di Caretta caretta a Tirrenia

Attualità Pisa
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Sul litorale pisano è stato individuato, nelle settimane scorse, un nido di tartaruga caretta caretta, situato nei pressi dello stabilimento balneare Calypso a Tirrenia. La scoperta è avvenuta lo scorso 6 luglio nell’ambito delle attività di monitoraggio promosse da Legambiente Pisa, con il supporto del Comune di Pisa e in collaborazione con il progetto LIFE Turtlenest. Le iniziative si svolgono da giugno a metà agosto grazie ai volontari impegnati nelle passeggiate all’alba da Marina a Calambrone alla ricerca di tracce di nidificazione. Sono già iniziati i turni di presidio del nido, attivi 24 ore al giorno, in vista della schiusa delle uova, prevista nei prossimi 4-6 giorni.

«L’identificazione di un nuovo nido – dichiara l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Elena Del Rosso – è una bellissima notizia per il nostro litorale. Ringrazio i volontari di Legambiente per il prezioso lavoro di monitoraggio e presidio: la nascita di queste tartarughe è un piccolo grande evento di biodiversità che dobbiamo tutti contribuire a proteggere».

Si tratta della quarta deposizione conosciuta sul litorale pisano, da Marina a Calambrone, dopo quelle individuate nel 2017, nel 2023 e nel 2025. In attesa della schiusa, al bagno Calypso, in via del Tirreno 10, è stato organizzato un evento informativo con un focus sulle tartarughe marine, a cura di Legambiente Pisa nell’ambito di LIFE Turtlenest.

“Tarta Beach Tour” è in programma giovedì 27 agosto alle 17.15 e prevede attività di sensibilizzazione e illustrazione della biodiversità marina, con particolare attenzione alle tartarughe caretta caretta e all’attività dei volontari sul litorale. L’iniziativa, rivolta a tutte le fasce d’età, nasce anche per rispondere alle numerose domande di bagnanti e passanti e rappresenta un’occasione di divulgazione sull’importanza di tutelare il mare e i suoi abitanti.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

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