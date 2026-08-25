Vinci, ultima settimana di agosto tra cinema, motoraduno e Memoria

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Domenica il cinema estivo saluta con "Saint Amour", il 1° settembre torna Spuntano libri e mercoledì l'82° della Liberazione

Chiude agosto e chiude anche il connubio fra vino e cinema. Termina infatti domenica 30 agosto il ciclo di proiezioni cinematografiche estive organizzato dal Cine Club 24, che ha portato ad Anchiano, Vitolini e Petroio il Cinema d’estate. Questa è la volta dei cipressi di Dianella: alle 21.30 la proiezione di Saint Amour, film francese a tema vitivinicolo.

La proiezione sarà preceduta dal secondo appuntamento con l’AperiDaVinci, l’incontro organizzato dall’associazione Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano. Per partecipare alla degustazione, alle 19, è necessario prenotarsi su Eventbrite o chiamando l’ufficio turistico di Vinci allo 0571933285, o ancora Mangiaggiro al 3476694992. La proiezione del film è invece gratuita.

Domenica è tempo anche di motoraduno: gli appassionati di moto d’epoca si ritroveranno alle 9 in via Giovanni XXIII a Vinci per prendere parte al giro panoramico in sella alle proprie moto

Martedì 1 settembre torna Tam-Tam, il camioncino adibito a libreria, per condividere il piacere della lettura. Si rinnova "Spuntano libri", l’iniziativa che coinvolge la Biblioteca civica di Vinci e la Biblioteca dei ragazzi di Sovigliana: appuntamento alle 17 in Piazza della Libertà.

Tam-Tam è un progetto realizzato dall’impresa sociale EDA e promosso dal Comune di Vinci.

Mercoledì 2 settembre è tempo di Memoria: alle 21 il Comune di Vinci onorerà l’82° anniversario della Liberazione della città dal nazifascismo con una prima cerimonia al cippo del giardino Einaudi, in Via Empolese a Sovigliana, per poi spostarsi a Villa Reghini, con "Evelina e le fate", spettacolo teatrale curato da La Valigia Blu in programma alle 21.30.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è attiva "Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera", la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link o iscrivendosi al canale WhatsApp – per rimanere aggiornati.

Fonte: Ufficio stampa Comune di Vinci

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