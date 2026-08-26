10eLotto, vittorie in Lunigiana e Valdelsa

Toscana a segno con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 25 agosto 2026, tra i premi maggiori, sono andati alla regione 32.250 euro totali. In Via Volterrana a Colle di Val d’Elsa, in provincia di Siena, centrato un colpo da 20mila euro - vincita più alta di giornata - grazie ad un 9. Mentre, presso il punto vendita in Via Provinciale a Filattiera, in provincia di Massa Carrara, premio da 12.250 euro con un 6 Doppio Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,56 miliardi da inizio anno.
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