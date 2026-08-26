A Pontedera nuova edizione di "Dialoghi di fine estate"

Dal 3 al 19 settembre a Pontedera tornano i "Dialoghi di fine estate". Si tratta di un evento culturale che mette in primo piano libri, storie, scrittrici e scrittori. Sono quattro le location cittadine interessate e tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

L'evento è promosso da Comune di Pontedera, Biblioteca comunale Giovanni Gronchi e Fondazione per la Cultura Pontedera ed è realizzato col finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura nell'ambito del progetto "Ponte di Parole e oltre". Un progetto che si inserisce nell'ambito del percorso da tempo intrapreso da Pontedera, riconosciuta "Città che legge" per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura.

Il cartellone raggruppa 12 appuntamenti: tre sono a cura dell'associazione italiana di cultura classica sezione di Pontedera, con un ciclo di incontri alla biblioteca (il 3 settembre, il 10 e il 17) tutto dedicato ad autori e autrici pontederesi: Milvia Franceschi Tartarini, Patrizia Bianchi Cecchini e Marco Pasquinucci. Villa Crastan sarà un altro dei luoghi centrali della rassegna: il 5 settembre con "I calici di spumante" di Roberta Bendinelli e sabato 12 con la libreria Roma-Ubik che presenta "L'ammiraglio" di Giosuè Calaciura.

Domenica 13, sempre a Villa Crastan, una intera giornata dedicata alla scuola di scrittura di Sebastiano Mondadori (necessaria la prenotazione allo 0587299273) con, nel tardo pomeriggio, la presentazione della raccolta di racconti "Esclusione" tra cui il suo "La Magra".

Venerdì 18, sempre in villa, doppio appuntamento: quello con Marco Amerighi ("Quanto splende questo nero", evento promosso da Roma - Ubik) e alle 21,30 l'iniziativa del Centro Studi Gronchi e del nucleo Acli Gronchi, con la presenza di Don Maurizio Gronchi ed Enrico Rossi che dialogano sull'enciclica "Magnifica Humanitas".

Finale il giorno 19 settembre con il bibliosabato "Tutti dentro la pozzanghera" alla Gronchi ( prenotazione allo 0587299518 ) dedicato a bambine e bambini, il libro di Katia Tenti da Vivo! e l'Eco Incontro con Vito Mancuso al Teatro Era con firmacopie a cura della libreria Carrara. "Terza edizione per Dialoghi di Fine Estate, un festival che è prosecuzione ideale e al tempo stesso anticipo di Ponte di Parole dedicato alla cultura e alla letteratura, con un programma articolato di incontri, presentazioni, laboratori e appuntamenti per tutte le età", spiega l'assessore comunale alla cultura Francesco Mori. "È un calendario costruito insieme alle librerie e alle associazioni culturali del territorio, ciascuna con le proprie idee e il proprio sguardo. Un percorso ricco e trasversale, capace di attraversare generi, linguaggi e temi diversi."

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

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