A sei anni dona i suoi risparmi al Rifugio del Cane colpito dal maltempo

A seguito dei gravi danni causati dal forte maltempo che ha colpito la struttura di via Agati, rendendo urgenti numerosi interventi di ripristino, si è messa in moto una straordinaria gara di solidarietà.

Tra i tanti aiuti giunti al Rifugio del Cane, ci sono gesti che hanno toccato nel profondo la comunità: quelli delle bambine e dei bambini. Come Raffaele, che ad appena 6 anni ha deciso di donare i suoi personali risparmi per aiutare i cani rimasti in difficoltà.

«Quando Raffaele ha appreso dalle immagini della televisione cosa era accaduto al canile, ha creduto opportuno aiutare questi amici animali in difficoltà e noi lo abbiamo assecondato con molta felicità - hanno spiegato i genitori del bambino -. Siamo felici che un gesto di gentilezza abbia aperto le porte della solidarietà, ma siamo anche convinti che adesso l'attenzione debba nuovamente tornare sulla missione di partenza e cioè l'aiuto al canile e al ripristino delle strutture. Confidiamo che questo gesto possa essere un monito per tutti, per dare dei valori di solidarietà, empatia e cura».

«Vedere un bambino rinunciare ai propri piccoli tesori con la sola preoccupazione di proteggere e dare un riparo sicuro agli animali della propria città è un insegnamento che va oltre il valore economico della donazione - ha detto il sindaco Giovanni Capecchi -. Il suo è un atto d'amore puro, spontaneo, che ci ricorda cosa significhi prendersi cura degli altri e della propria comunità. La sensibilità delle bambine e dei bambini è motivo di orgoglio per tutta Pistoia e rappresenta la speranza più bella per il nostro futuro. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a Raffaele e, attraverso di lui, a tutte le bambine e i bambini che si sono resi protagonisti di questo gesto encomiabile».

L’amministrazione ringrazia sinceramente anche tutte le cittadine e i cittadini, le volontarie e i volontari e le realtà che stanno donando tempo e risorse per la struttura di via Agati.

Il Comune continuerà a fare la propria parte al fianco dell'Enpa e degli operatori per garantire il rapido e completo ritorno alla normalità.

«Oggi al Rifugio del Cane ho incontrato Raffaele e la sua famiglia. A nome della città ho voluto consegnargli una pergamena di ringraziamento per il suo gesto: dopo il maltempo dei giorni scorsi, si è presentato al rifugio con una busta contenente tutti i suoi risparmi, dedicata ‘Ai canini del canile, da Raffaele’ - ha commentato l’assessore ai diritti degli animali Riccardo Trallori -. Un gesto piccolo nelle dimensioni, enorme nel significato. A sei anni Raffaele ci insegna che gli animali indifesi hanno bisogno delle nostre cure, soprattutto nei momenti difficili. È una sensibilità che cresce nella nostra comunità e ci riempie di speranza».

«Vogliamo ringraziare tutti quanti hanno pensato di contribuire con una donazione, di qualsiasi importo sia stata. Quello che più non ci aspettavamo e che ci riempie di felicità è l’ondata di affetto ricevuta - ha evidenziato Federica Ammannati, vicepresidente Enpa Pistoia -. Una solidarietà che non ci aspettavamo e che è arrivata non solo dalla città ma anche da fuori. Speriamo che questo aiuto possa continuare per far fronte alle non poche spese che ci troveremo ad affrontare per ripristinare la sicurezza dell'area compromessa dal maltempo»

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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