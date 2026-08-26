"Alla scoperta di Morricone" in scena al Teatro Romano di Fiesole

Note musicali, certo, ma anche parole, suggestioni e performance solistiche per guidare lo spettatore attraverso le perle disseminate da uno dei più amati compositori italiani. “Alla scoperta di Morricone vol. 3” è il concerto-spettacolo che martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, vedrà protagonista l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2026. I biglietti (posti numerati da 23 a 36,80 euro) sono disponibili sul sito ufficiale estatefiesolana.it, su ticketone.it e nei punti vendita di Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Dopo una lunga serie di sold-out, il tributo a Ennio Morricone dell’Ensemble Symphony Orchestra prosegue affrontando pagine meno conosciute e di grande bellezza: opere come “Gli Intoccabili”, “La Califfa” e “Canone inverso” vanno ad affiancare brani scritti per artiste del calibro di Dulce Pontes, Amii Stewart, Joan Baez e Mina, presentati in una raffinata versione sinfonica. E ancora, un omaggio a “Uccellacci e uccellini” nato dall’incontro del genio di Ennio Morricone e Pier Paolo Pasolini.

Giacomo Loprieno

Sul palco si alterneranno solisti e prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane. Ospiti speciali il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell'opera, che farà rivivere l'emozione del “Deborah's Theme” da “C'era una volta in America”, il talento del violoncello Federico Covre con la sua interpretazione di “Nuovo Cinema Paradiso” e il trombettista Stefano Benedetti che regalerà al pubblico pagine indimenticabili quali “Per un pugno di dollari”. A dare voce ai personaggi e alle ambientazioni sarà invece l’attore e regista Andrea Bartolomeo.

500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi. Da qui l’idea dell’Ensemble Symphony Orchestra, fiore all’occhiello del nostro Paese, di rendere omaggio al Maestro.

L’ensemble si avvicina alla musica di Morricone dopo importanti collaborazioni nazionali e internazionali: da Franco Battiato a Giovanni Allevi, da Renato Zero ad Andrea Bocelli, e ancora Sting, Kylie Minogue, Robbie Williams, Luis Bacalov, solo per fare qualche nome. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Austria, Regno Unito e Belgio, l’orchestra presenta grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale.

Concerto nell’ambito dell’Estate Fiesolana 2026 organizzata da PRG e Associazione Music Pool. Con il contributo di Comune di Fiesole, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Ministero della Cultura, in collaborazione con at – autolinee toscane e con il sostegno di Dorin, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Sammontana, Publiacqua e Uovo del Casentino.

Fonte: Ufficio stampa