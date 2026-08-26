All'Antico Vinaio aprirà una sede a Palazzo Strozzi

Le schiacciate di Tommaso Mazzanti entrano al museo. L'Antico Vinaio sbarcherà a breve a Palazzo Strozzi, a Firenze, dove gestirà il bar-ristorante del cortile interno quattrocentesco. Lo farà con un format nuovo ma mantenendo ciò che ha reso famoso l'Antico Vinaio nel mondo ovvero le focacce.

L'anticipazione, riportata da La Nazione, deve essere ancora ratificata in modo ufficiale: secondo quanto appreso ancora non è stato siglato il contratto e ci vorrà ancora qualche settimana perché si possa arrivare alle firme.

L'obiettivo è quello di creare un punto vendita di qualità, in linea con ciò che ci si aspetta all'uscita di un museo: il menù sarà variegato e non da asporto.

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