Arresto Tony Boy: concerto al Beat Festival di Empoli non ancora cancellato, 'saltano' altre date

Resta 'in sospeso' il concerto di Tony Boy al Beat Festival di Empoli, previsto per sabato 29 agosto al Parco di Serravalle. A pochi giorni dall’appuntamento, l’organizzazione della manifestazione ha diffuso una comunicazione relativa alla posizione dell’artista, arrestato nei giorni scorsi a Milano:

"In merito al live di Tony Boy previsto per sabato, l'organizzazione comunica di essere in attesa di ulteriori sviluppi legati alle note vicende giudiziarie -, fa sapere il Beat Festival - Tutte le comunicazioni relative all'evento saranno fornite tempestivamente a mezzo stampa e attraverso i canali social della manifestazione".

Il rapper come è noto è stato arrestato nei giorni scorsi a Milano durante un’operazione della Polizia di Stato. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli agenti avrebbero trovato cocaina, hashish e marijuana, oltre a una bilancia di precisione, una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa e alcune munizioni. Il 26enne è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina, mentre la sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Il rapper ha lasciato il carcere di San Vittore ed è stato posto agli arresti domiciliari nella casa dei genitori a Padova. La gip di Milano Chiara Valori ha convalidato l’arresto dopo l’interrogatorio, disponendo la misura cautelare per la detenzione della pistola clandestina. Per la droga sequestrata, invece, la giudice ha ritenuto le quantità compatibili con l’uso personale, escludendo quindi l’applicazione di una misura cautelare per l’accusa di spaccio.

L’arresto ha ovviamente messo in forte dubbio la presenza di Tony Boy al Beat Festival di Empoli, dove il rapper è atteso il 29 agosto. Il concerto in programma giovedì 27 agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo è stato cancellato dopo la forte presa di posizione del sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Antonio Rini che lo ha definito "ospite non gradito"; al momento non sono stati invece annullati due concerti di martedì 8 settembre a Roma e venerdì 11 settembre a Bari.

Nei giorni scorsi, il responsabile Enti Locali della Lega nella Città metropolitana di Firenze, Eliseo Palazzo, aveva chiesto di revocare l’invito all’artista, al momento non risultano altre prese di posizione contro un eventuale esibizione che, però, risulta molto improbabile dati gli arresti domiciliari a Padova.

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