Auto contro moto in Fi-Pi-Li, un uomo a Cisanello in codice rosso

Nel mattino di oggi, mercoledì 26 agosto, lungo la Firenze-Pisa-Livorno, a Pontedera nel tratto tra Ponsacco e la diramazione Pisa-Livorno, è avvenuto un incidente tra un'auto e una moto. Nell’impatto il motociclista è stato proiettato a seguito della collisione, rimanendo comunque cosciente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’auto medica di Pontedera e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Ponsacco; presente anche la polizia stradale.

L'uomo in moto, valutato dal personale sanitario, è stato portato all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso.