Badante Subito, supporto concreto anche in estate: “Nessuno deve restare solo nelle emergenze”

L’estate è sinonimo di vacanze, ma per molte famiglie che assistono un anziano rappresenta anche un periodo delicato. Quando la badante di fiducia va in ferie, infatti, trovare rapidamente una sostituta adeguata può trasformarsi in una vera emergenza.

È proprio da questa esigenza che è partito il confronto tra Cristina Ferniani, conduttrice di Radio Lady, Stefania Masoni, titolare di Badante Subito, e Monica Corvetta, collaboratrice del centro, ospiti della trasmissione per fare il punto sul servizio e, in particolare, sulla gestione delle sostituzioni.

L'intervista su Radio Lady

“I nostri clienti sono assolutamente seguiti, ma anche i non clienti”, ha spiegato Stefania Masoni, sottolineando come il problema delle sostituzioni non riguardi esclusivamente il periodo estivo. Le necessità possono infatti presentarsi durante tutto l’anno, in occasione delle ferie, di una malattia o anche semplicemente quando una famiglia ha bisogno di un’assistenza temporanea.

Uno degli aspetti sui quali Badante Subito pone maggiore attenzione è proprio la selezione della persona che dovrà sostituire temporaneamente la badante abituale.

“Quando la famiglia agisce da sola rischia di trovare all’ultimo momento una persona non adeguata alle problematiche reali dell’assistito”, ha spiegato Masoni. Per questo il centro ha costruito una rete di professioniste disponibili a svolgere sostituzioni durante tutto l’anno.

Il principio è lo stesso seguito per le assistenze continuative: conoscere prima le esigenze dell’anziano e della famiglia, individuare la persona più adatta e, quando possibile, favorire un breve periodo di affiancamento.

Un passaggio tutt’altro che secondario, soprattutto per una persona anziana. Le abitudini quotidiane, infatti, contribuiscono a creare un senso di sicurezza che non dovrebbe essere interrotto bruscamente.

“La cosa peggiore è togliere di punto in bianco all’anziano la propria routine”, ha sottolineato Masoni, spiegando l’importanza che la badante fissa possa presentare la sostituta e mostrarle concretamente le abitudini e le necessità dell’assistito.

Anche piccoli gesti della quotidianità possono fare la differenza: il modo di accompagnare una persona nell’igiene personale, le sue abitudini al mattino, il modo di relazionarsi con lei. Sono dettagli che contribuiscono a rendere più naturale il passaggio da una prEmpoliofessionista all’altra.

La filosofia di Badante Subito parte quindi dall’ascolto. Monica Corvetta ha raccontato ai microfoni di Radio Lady il proprio ruolo all’interno del servizio clienti e il percorso che porta alla scelta della persona da inserire in famiglia.

“Più domande mirate facciamo e più possiamo conoscere la situazione familiare e la persona da assistere”, ha spiegato Corvetta.

L’obiettivo è raccogliere informazioni precise: età dell’assistito, eventuali patologie, grado di autonomia, peso, capacità di deambulazione, terapie e necessità specifiche, ma anche abitudini personali e caratteristiche caratteriali.

La selezione, dunque, non si basa semplicemente sulla disponibilità di una lavoratrice, ma sulla compatibilità tra assistente e assistito.

“Non basta una persona brava: bisogna trovare quella più adeguata a quella specifica situazione”, è in sostanza il principio che guida il lavoro del centro.

Un esempio è quello di una persona anziana diabetica: in quel caso diventa importante individuare una professionista che abbia le competenze necessarie, sappia monitorare la situazione, riconoscere eventuali criticità e gestire correttamente le indicazioni ricevute.

Ma accanto alle competenze tecniche c’è anche la componente umana. Perché quando assistente e anziano trascorrono insieme gran parte della giornata, la capacità di instaurare una relazione equilibrata diventa fondamentale.

Un altro elemento distintivo raccontato durante l’intervista riguarda il rapporto con la famiglia dopo l’inserimento della badante.

Il servizio, infatti, non si conclude con l’individuazione della professionista. Monica Corvetta ha spiegato che il centro ricontatta la famiglia dopo circa una settimana, massimo dieci giorni, per verificare come stanno andando i primi giorni di assistenza. Un ulteriore contatto viene effettuato successivamente, per capire se siano emerse difficoltà o eventuali problemi nella relazione.

Se si tratta di piccoli aspetti caratteriali o di abitudini che possono essere armonizzati, si cerca di intervenire per trovare un equilibrio. Quando invece la situazione non funziona, Badante Subito procede alla ricerca di una nuova soluzione.

“Deve stare bene l’assistito, ma anche il lavoratore”, ha ricordato Masoni. Una condizione particolarmente importante in un rapporto che può svilupparsi per molte ore al giorno e che, proprio per questo, deve essere sereno per entrambe le parti.

Il messaggio lanciato durante la trasmissione è chiaro: anche ad agosto Badante Subito continua a essere operativa.

La scelta, ha spiegato Stefania Masoni, nasce dalla volontà di essere vicini alle famiglie proprio nei periodi dell’anno in cui le difficoltà possono aumentare.

Il centro offre inoltre un servizio dedicato alle emergenze, con una disponibilità indicata come 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pensata anche per quelle situazioni in cui una sostituzione prevista salta improvvisamente.

“Arrivano sempre più persone all’ultimo momento”, ha raccontato Masoni. “Una badante doveva arrivare e non si presenta, oppure comunica che non verrà: in quel momento entra in gioco Badante Subito”.

Un vero e proprio “pronto soccorso” per le emergenze legate all’assistenza domiciliare, come è stato definito scherzosamente durante l’intervista.

La raccomandazione di Stefania Masoni è però soprattutto quella di muoversi per tempo.

Se una badante comunica con largo anticipo il proprio periodo di ferie, è preferibile iniziare subito a cercare la sostituta, coinvolgendo la famiglia nella scelta. In questo modo si può conoscere la professionista, valutarne le caratteristiche e, quando possibile, organizzare l’affiancamento prima della partenza.

Un approccio che riduce notevolmente il rischio di trovarsi in difficoltà all’ultimo momento.

Badante Subito, presente a Empoli in via Chiarugi 20, invita quindi le famiglie che hanno bisogno di assistenza a fissare un appuntamento dedicando il giusto tempo alla conoscenza della situazione. “Dedichiamo almeno un’ora, un’ora e mezzo alla famiglia”, ha spiegato Masoni, perché una valutazione approfondita è il primo passo per costruire un servizio realmente personalizzato.

Le richieste possono essere effettuate anche attraverso il sito www.badantesubito.org

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