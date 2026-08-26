Beat Festival 2026 al via: 10 giorni di musica e spettacoli al Parco di Serravalle

Tutto pronto a Empoli per l'inaugurazione dell'edizione 2026 del Beat Festival: a partire da oggi, giovedì 27 agosto, il Parco di Serravalle si accenderà per dare il via a dieci giorni di grande musica, street food, dj set e mercatini. Al momento per il live di Tony Boy, in programma per sabato 29 agosto, l'organizzazione rende noto di essere in attesa di ulteriori sviluppi dopo le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il trapper, arrestato nei giorni scorsi a Milano, ora ai domiciliari. Intanto l'intero programma, che riportiamo di seguito, viene diffuso nel giorno d'inizio del festival, con via questo pomeriggio quando le aree gratuite del parco apriranno le porte al pubblico, culminando nel grande esordio sul Main Stage con il live a ingresso gratuito dei Folkstone.

"Il cartellone della manifestazione, realizzata con il supporto del Comune di Empoli, della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana, è un viaggio audace che attraversa vari generi" spiegano da Beat Festival. "Dal folk metal al Rap, passando per il mondo indie, la grande comicità italiana, il cantautorato italiano, indimenticabili feste a tema e momenti di profonda riflessione. Un evento che, giunto al suo dodicesimo capitolo, si è consolidato come un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dei festival italiani, capace di unire generazioni diverse".

Il programma ufficiale del Main Stage

Di seguito il programma diffuso da Beat Festival.

La line-up del Main Stage accenderà le notti empolesi con dieci appuntamenti, arricchiti dai nuovissimi opening act annunciati in questi giorni. Ecco tutte le serate in programma:

- Giovedì 27 Agosto - Folkstone (Ingresso Gratuito): Il festival si apre con una grande festa a ingresso completamente gratuito all'insegna del folk, del rock e delle atmosfere medievali dei Folkstone. Ad aprire le danze ci penseranno Electric Cherry reduci dall’esperienza all’ultimo Pistoia Blues ed i Drum'n'Jack.

- Venerdì 28 Agosto - Giorgio Poi + Tutti Fenomeni: Una serata dedicata alle voci più originali della musica italiana contemporanea e del cantautorato che strizza l’occhio alla musica indie. L’Opening act del live sarà affidato a Volpi e Loren.

- Sabato 29 Agosto: In merito al live di Tony Boy previsto per sabato, l'organizzazione comunica di essere in attesa di ulteriori sviluppi legati alle note vicende giudiziarie. Tutte le comunicazioni relative all'evento saranno fornite tempestivamente a mezzo stampa e attraverso i canali social della manifestazione.

- Domenica 30 Agosto - Nerissima Serpe: Il weekend urban prosegue con uno show crudo, magnetico e dal talento esplosivo. In apertura si esibiranno G.Mineiro, Latrelle e Gabriel Tonelli.

- Martedì 1 Settembre - Giorgio Panariello: Il Beat Festival non è solo musica, ma anche grande spettacolo. Il Main Stage avrà l'onore di accogliere l'energia e la comicità travolgente di Giorgio Panariello, pronto a far divertire il pubblico con i suoi monologhi e i suoi personaggi con lo spettacolo “E se domani…”.

- Mercoledì 2 Settembre - K-POP is coming (Un'esplosione di musica): Un tuffo spettacolare nel fenomeno del momento che sta riscrivendo le regole del mercato discografico mondiale, tra coreografie mozzafiato e colori.

- Giovedì 3 Settembre - Edoardo Bennato: La storia della musica italiana fa tappa al Beat. Un'icona intramontabile del rock e del blues nostrano è pronta a far cantare a squarciagola il pubblico. In apertura si esibirà Maurizio Pirovano con la sua band.

- Venerdì 4 Settembre - Sayf: L'energia urban non si ferma con le vibrazioni del suo tour, a conferma del grande successo di pubblico. In apertura il cantautore trentino Alberto Serbo. Apriranno la serata Renato D'Amico e Orazio.

- Sabato 5 Settembre - 2000 Forever (Ingresso Gratuito): Sabato notte il Parco di Serravalle si trasforma in una gigantesca macchina del tempo all’aperto. Una grande festa tutta da ballare per rivivere i tormentoni del primo decennio del nuovo millennio.

- Domenica 6 Settembre - Gianluca Gotto: La chiusura della dodicesima edizione è affidata a un viaggio interiore e spirituale. Lo scrittore e viaggiatore porterà sul palco la sua saggezza offrendo al pubblico una serata emozionante per salutare il festival con consapevolezza.

Oltre il palco con le Aree DJ Set, Food, Birre e Market Il Beat Festival è un vero e proprio ecosistema di socialità. L'accesso al Parco di Serravalle sarà completamente gratuito (ad eccezione dei concerti a pagamento nel main stage), regalando al pubblico un'esperienza a 360 gradi dove potersi immergere prima e dopo i live principali.

Il programma dei DJ Set: La musica non si ferma mai. In diverse aree del parco prenderanno vita i palchi secondari che faranno ballare il pubblico per tutta la notte. Ecco i protagonisti:

DJ ARENA: 27 Agosto Fritz Dj, 28 Agosto Davide Bianucci Dj, 29 Agosto Italians a Go - Go, 30 Agosto Maghero Dj, 3 Settembre Davide Bianucci Dj, 4 Settembre Fritz Dj, 5 Settembre Sugo Djset, 6 Settembre Lord Biff Dj.

DJ SPECIAL STAGE: 27 Agosto Cipo Dj, 28 Agosto Dr Pino Dj & Mr Taro Dj, 29 Agosto Lord Biff Dj, 30 Agosto Disco Salso Dj, 3 Settembre Lord Biff Dj, 4 Settembre Disco Salso Dj, 5 Settembre Maghero Dj, 6 Settembre Big Deddi Dj.

Street Food Village: Il gusto sarà assoluto protagonista in un'area che si trasformerà in un grandissimo e conviviale ristorante a cielo aperto. Il villaggio gastronomico ospiterà decine di cucine su ruote, pronte a proporre un viaggio culinario che spazia dalle tradizioni toscane e italiane fino alle più sfiziose specialità internazionali. Un menù concepito per soddisfare le esigenze di tutti: oltre ai classici del cibo da strada, l'area offrirà infatti una vastissima scelta di prelibatezze vegane, vegetariane e opzioni gluten-free, garantendo un'esperienza culinaria totalmente inclusiva, ricca di sapori e da condividere in compagnia sui prati del parco.

L'Area Birrifici: L'area dedicata alla birra si fa sempre più grande e curata, diventando un vero e proprio punto di ritrovo per gli appassionati e i curiosi. I partecipanti potranno intraprendere un percorso di degustazione a 360 gradi alla scoperta di birrifici d’eccellenza, rigorosamente artigianali e di qualità superiore. Sarà l'occasione perfetta per dialogare direttamente con i mastri birrai, pronti a raccontare i segreti delle loro creazioni. Un mix perfetto tra storici marchi e imperdibili new entry, l'abbinamento ideale per esaltare le proposte dello street food e rinfrescare le serate di fine estate.

Market vintage & handmade e Fiera del Disco: Un vibrante spazio dedicato alla creatività, al riciclo e alla sostenibilità, dove sarà un piacere perdersi passeggiando tra stand e luci suggestive. Il pubblico potrà curiosare tra capi di abbigliamento vintage ricercato, oggetti di design e creazioni artigianali uniche, avendo l'opportunità di conoscere da vicino i creativi e le loro storie. All'interno di questa colorata cornice, c'è grande attesa per il ritorno della storica Fiera del Disco in collaborazione con Ernyaldisko: un autentico paradiso per audiofili e collezionisti, dove provare l'emozione di scovare, sfogliando tra migliaia di vinili e rarità, quel disco introvabile che ha segnato un'epoca.

Area Relax e Talk GenZone (Ingresso Gratuito): Uno spazio allestito nel verde per chiacchierare e rilassarsi. In queste giornate l'area si animerà a partire dalle ore 19:00 grazie ai talk e ai laboratori di GenZone: incontri e dibattiti pensati per coinvolgere il pubblico sulle tematiche più attuali, dando voce alle nuove generazioni. Ecco il programma degli appuntamenti:

-28 Agosto: "Oh mamma che ansia! Parliamone insieme" (a cura di Comete). A seguire spazio con Ahperò (a cura di Arci e Cora) e Spazio Desteenazione: Giochi, Chill & Futuro! (a cura della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con Coeso Empoli, Cora, Indaco, La Giostra, Coop 21, Cetra, Polis e Ruzzola).

-29 Agosto: "Che fatica studiare!... E per te? Parliamone..." (a cura di Comete). A seguire Ahperò (a cura di Arci e Cora) e Spazio Desteenazione: Giochi, Chill & Futuro! (a cura della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa con Coeso Empoli e numerosi partner).

-30 Agosto: "Dentro di me. Trust what's inside" - Laboratorio di autoritratto fantasy con Celina Elmi (a cura di Lapi Gelatine). A seguire momento Ahperò (a cura di Arci e Cora).

- 4 Settembre: "Sessualità e rischi digitali: Sexting" (a cura di Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza). A seguire Ahperò (a cura di Arci e Cora) e il format Desteenazione (a cura della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con Coeso Empoli, Cora, Indaco, La Giostra, Coop 21, Cetra, Polis e Ruzzola).

I Partner. Un ringraziamento speciale va ai preziosi partner che accompagneranno il Beat Festival in questo straordinario viaggio: Sammontana, Peragnoli, I Consultant, Chianti Banca, Pellemoda, Noleggio Expert, Scuola Privata Leonardo Da Vinci, Consilium, Alino Mancini, Nonni Srl e Manifattura Fisici. Oltre al Media Partner della Manifestazione Radio Toscana. Realtà d'eccellenza che continuano a credere nella forza della musica e nel valore dell'aggregazione.

Informazioni e Biglietti. Le aree gratuite (Food, Beer, Market e Relax) saranno operative già dal tardo pomeriggio per accogliere i visitatori. I biglietti per tutte le serate a pagamento sono disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti last-minute, vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale www.beatfestival.net e a seguire i canali social ufficiali del festival su Instagram e Facebook.

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