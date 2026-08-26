Biancorosso Sesa, definiti gli staff dei gruppi del vivaio

Il settore giovanile è da sempre la parte più importante dell’attività del mondo Use che la porta avanti grazie al Biancorosso Sesa del presidente Corrado Quaglierini. Per la nostra società il vivaio rappresenta una vera e propria fabbrica di giocatori che lavora con l’obiettivo di formare i ragazzi e prepararli al grande salto in prima squadra come gli ultimi campionati hanno evidenziato. A dimostrazione della qualità del progetto, anche quest'anno la società si schiererà ai nastri di partenza di tutte le annate e di tutti i campionati d'Eccellenza, confermandosi così un punto di riferimento in Toscana della pallacanestro giovanile.
A guidare questa importante macchina organizzativa ci saranno il dirigente responsabile Francesco Gelli e Francesco Mazzoni nel ruolo chiave di responsabile tecnico, un punto di riferimento per tutti ormai da anni. Il loro lavoro di definizione dei gruppi è terminato e quindi gli abbinamenti sono ufficiali.
Under 19 Eccellenza: Luca Valentino – Tommaso Nencioni
Under 19 Gold: Tommaso Cappa – Giacomo Bagni
Under 17 Eccellenza: Guido Rosselli – Gabriele Rosselli
Under 17 Gold: Gabriele Rosselli – Luca Freschi
Under 17 Silver: Simone Brotini – Niccolò Pinzani
Under 15 Eccellenza: Giulio Vercesi – Francesco Mazzoni
Under 15 Silver: Niccolò Pinzani
Under 14 Gold: Matteo Azzato – Luca Freschi
Under 13 Rosso: Renato Quartuccio – Francesco Mazzoni
Under 13 Verde: Lorenzo Del Meglio – Stefano Sani
Esordienti Rosso: Matteo Azzato – Francesco Mazzoni
Esordienti Grigio: Tommaso Nencioni
Fonte: Use Basket - Ufficio stampa
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