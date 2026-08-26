Bonus integrativi sulla tariffa del servizio idrico 2026: 922 le domande ammesse

Il Comune di Pistoia ha approvato la graduatoria per la concessione di Bonus Integrativi al bonus nazionale sul servizio idrico per l’anno 2026. L’elenco dei beneficiari può essere consultato sul sito del Comune (www.comune.pistoia.it) con il numero di protocollo assegnato al momento dell'invio telematico della domanda.

«Con il bonus idrico integrativo confermiamo l’impegno della Giunta Capecchi a sostenere le famiglie che si trovano in maggiore difficoltà economica – sottolinea Sandro Giannessi, assessore alle Politiche di inclusione sociale -. È un aiuto concreto che si affianca al bonus nazionale per alleggerire il costo di un servizio essenziale e garantire maggiore equità nell'accesso alle misure di sostegno. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto nell'istruttoria delle domande e nella predisposizione della graduatoria, che ha permesso di garantire un'erogazione del contributo nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa».

La graduatoria è stata predisposta dall’Amministrazione comunale dopo aver analizzato le domande e aver acquisito da Publiacqua i dati integrativi necessari al calcolo del bonus, secondo i criteri approvati dalla Giunta. Il bonus sarà detratto da Publiacqua sulla prima fattura utile.

Nel caso in cui il Bonus Nazionale Calcolato sia stato di valore pari o superiore alla spesa lorda sostenuta dal richiedente nell’anno 2025, il bonus integrativo del Comune corrisponde a zero (il bonus integrativo - in base al Regolamento regionale AIT - non può eccedere la spesa lorda dell’anno solare precedente detratto il bonus nazionale).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a PistoiaInforma in piazza del Duomo da lunedì al sabato dalle 9 alle 13 (numero verde 800 012146) oppure all’ufficio Politiche di inclusione sociale in via Capitini 7 aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, telefono 0573 371400

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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