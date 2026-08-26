Controlli diffusi e un'area pulita e rinnovata: le novità in via Cantino Cantini a Empoli

L'assessore Falorni: "Progetto avviato per maggiore cura". L'assessora Torrini: "Più bellezza, più visibilità e più sicurezza"
La presenza delle pattuglie della polizia locale dell'Unione dei Comuni, comando di Empoli, nell'area della stazione non riguarda solo il varco d'accesso di piazza Don Minzoni, dove transitano migliaia di pendolari ogni giorno. I controlli infatti, da svariati mesi, sono estesi con frequenza anche sulla zona retrostante la stazione, in via Cantino Cantini. L'area è da tempo attenzionata, ha portato la polizia locale a numerosi controlli, anche nei mesi estivi, e continuerà a farlo nell'ottica di un'attenzione perenne verso una zona sensibile del centro città.
E proprio via Cantino Cantini è in questi giorni oggetto di lavori edili necessari per supportare l'installazione del sistema di videosorveglianza. Gli interventi mirano al ripristino del decoro urbano oltre a quelli già eseguiti per la messa in opera dei supporti fisici per le nuove telecamere.
Infatti sono state già installate nella zona sud della città le telecamere del bando da 26 dispositivi, nei prossimi giorni i tecnici incaricati lavoreranno anche per la zona ovest. Al termine verrà eseguito l'allaccio con il collaudo e la messa in funzione permanente.
Ai fini del decoro dell’area e del parcheggio di via Cantino Cantini adiacente ai binari ferroviari, sono in corso i lavori di miglioramento degli spazi urbani. Sono in corso di rimozione le grosse murature a sporgenza, che saranno sostituite da verde, come gli attuali alberi, e un marciapiede più largo. Sono inoltre stati eseguiti anche scavi di terreno per la posa di nuovi sottoservizi.
È in programma anche il rifacimento di intonaci con tinteggiatura idrorepellente, l'impermeabilizzazione dei muri di confine e la posa di nuova pavimentazione in porfido e cordoli vibrocompressi.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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