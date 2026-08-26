Controlli diffusi e un'area pulita e rinnovata: le novità in via Cantino Cantini a Empoli

La presenza delle pattuglie della polizia locale dell'Unione dei Comuni, comando di Empoli, nell'area della stazione non riguarda solo il varco d'accesso di piazza Don Minzoni, dove transitano migliaia di pendolari ogni giorno. I controlli infatti, da svariati mesi, sono estesi con frequenza anche sulla zona retrostante la stazione, in via Cantino Cantini. L'area è da tempo attenzionata, ha portato la polizia locale a numerosi controlli, anche nei mesi estivi, e continuerà a farlo nell'ottica di un'attenzione perenne verso una zona sensibile del centro città. E proprio via Cantino Cantini è in questi giorni oggetto di lavori edili necessari per supportare l'installazione del sistema di videosorveglianza. Gli interventi mirano al ripristino del decoro urbano oltre a quelli già eseguiti per la messa in opera dei supporti fisici per le nuove telecamere. Infatti sono state già installate nella zona sud della città le telecamere del bando da 26 dispositivi, nei prossimi giorni i tecnici incaricati lavoreranno anche per la zona ovest. Al termine verrà eseguito l'allaccio con il collaudo e la messa in funzione permanente. Ai fini del decoro dell’area e del parcheggio di via Cantino Cantini adiacente ai binari ferroviari, sono in corso i lavori di miglioramento degli spazi urbani. Sono in corso di rimozione le grosse murature a sporgenza, che saranno sostituite da verde, come gli attuali alberi, e un marciapiede più largo. Sono inoltre stati eseguiti anche scavi di terreno per la posa di nuovi sottoservizi.

È in programma anche il rifacimento di intonaci con tinteggiatura idrorepellente, l'impermeabilizzazione dei muri di confine e la posa di nuova pavimentazione in porfido e cordoli vibrocompressi.

Un modo per rendere lo spazio più curato, bello e comodo per le persone che sostano lì e, a piedi, si spostano verso le zone limitrofe.

"Questo intervento - commenta l'assessora alla Sicurezza, Valentina Torrini - è una risposta concreta alle richieste che ci fecero tante cittadine durante le passeggiate di "Da sola me ne vo per la città". Oggi togliamo dei gradoni in muratura, che rappresentavano dei facili nascondigli, e li sostituiamo con una piccola area verde. Già da mesi proprio qui avevamo aumentato i controlli della nostra polizia locale e da poco abbiamo installato delle telecamere. Stiamo lavorando per avere più verde, più visibilità, più controlli e più sicurezza in via Cantino Cantini, una zona dal transito rilevante perché dietro alla stazione e con un parcheggio molto frequentato. Ringrazio gli uffici tecnici comunali per aver dato concretezza alle indicazioni ricevute".

"Da tempo quell'area - commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Simone Falorni - era attenzionata dal settore Lavori Pubblici e Manutenzioni per una migliore cura del verde e delle siepi, che avevano raggiunto altezze ragguardevoli nei pressi dei binari. Il progetto di riqualificazione, dopo alcuni studi di dettaglio, ha preso piede e ora lavoriamo per una migliore cura di quella zona"

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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