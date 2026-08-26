È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, punto di riferimento del vino toscano

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Nato a Firenze nel 1928, apparteneva alla trentunesima generazione della storica famiglia fiorentina produttrice di vino

È morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, marchese e figura di riferimento della storica famiglia fiorentina legata da oltre sette secoli alla produzione vitivinicola. Nato a Firenze nel 1928, apparteneva alla trentunesima generazione dei Frescobaldi e nel 1977 era stato nominato Cavaliere del Lavoro, con il riconoscimento di "agricoltore appassionato".

Frescobaldi ha guidato la storica azienda di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, accompagnandone lo sviluppo e l'apertura ai mercati internazionali. Secondo l'Unione italiana vini (Uiv), seppe cogliere "con lungimiranza le trasformazioni del comparto, sostenendo una sempre maggiore apertura internazionale e puntando sulla valorizzazione delle diverse identità e dei territori vitivinicoli della Toscana".

Il suo impegno, sottolinea ancora l'Uiv, contribuì in "maniera significativa all'affermazione e alla crescita dell'enologia toscana, accompagnandone l'evoluzione e rafforzandone il prestigio sui mercati internazionali".

Negli ultimi anni aveva affidato la guida dell'azienda al figlio Lamberto Frescobaldi, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la famiglia e una figura autorevole nel settore vitivinicolo italiano.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
26 Agosto 2026

Fermato due volte su scooter rubati a Firenze: arrestato per furto aggravato

È stato fermato due volte nella stessa giornata a Firenze a bordo di scooter rubati, finendo prima denunciato e poi arrestato. La vicenda, riferita da Palazzo Vecchio, si è conclusa [...]

Firenze
Cronaca
25 Agosto 2026

Rapinato un turista inglese a Firenze: rubato un orologio da 20mila euro

Un turista inglese è stato rapinato di un orologio di lusso del valore di circa 20mila euro nel centro storico di Firenze. La Polizia di Stato ha fermato due cittadini [...]

Firenze
Cronaca
25 Agosto 2026

Arrestato con 36 dosi di cocaina e 1.680 euro in contanti a Firenze

Un 38enne già noto alle forze dell'ordine, sprovvisto di fissa dimora sul territorio nazionale, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze con l'accusa di detenzione di sostanze [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina