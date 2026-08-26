Evade dai domiciliari, 45enne in carcere

Era ai domiciliari, ora un 45enne di Stagno (Collesalvetti) andrà in carcere. L’operazione è scaturita da un provvedimento emesso dal Tribunale di Livorno a seguito di ripetute violazioni e inadempimenti degli obblighi imposti all’indagato "cui lo stesso avrebbe contravvenuto e che sono state accertate e debitamente riferite, dai Carabinieri di Livorno, all’Autorità Giudiziaria", si legge in una nota.

L’uomo, infatti, oltre a essersi reso irreperibile in casa in più occasioni, durante due recenti controlli dei carabinieri, non sarebbe stato trovato in casa.

All’attivo a suo carico vi sono imputazioni per rapina tentata, resistenza, lesioni aggravate, porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere ed evasione. Hanno, inoltre, contribuito a suo carico le pregresse segnalazioni che hanno fatto ritenere la misura in corso non più idonea e sufficiente a garantire le esigenze di sicurezza e legalità.

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