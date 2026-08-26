Fermato due volte su scooter rubati a Firenze: arrestato per furto aggravato

È stato fermato due volte nella stessa giornata a Firenze a bordo di scooter rubati, finendo prima denunciato e poi arrestato. La vicenda, riferita da Palazzo Vecchio, si è conclusa con la convalida dell’arresto e il divieto di dimora nel territorio di Firenze.

Il primo controllo è avvenuto quando gli agenti dell’Autoreparto della polizia municipale hanno fermato l’uomo alla guida di uno scooter risultato rubato e con targa contraffatta. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione e contraffazione, mentre il mezzo è stato immediatamente restituito al proprietario.

Poche ore dopo, gli stessi agenti lo hanno nuovamente individuato, questa volta accanto a un altro scooter con il quadro elettrico forzato. L’uomo ha tentato di allontanarsi a bordo del mezzo, senza indossare il casco, ma è stato bloccato poco dopo. Gli accertamenti hanno confermato che anche il secondo scooter era stato appena rubato.

A quel punto è scattato l’arresto per furto aggravato. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, con l’applicazione del divieto di dimora a Firenze.

Il caso si inserisce nell’attività di contrasto ai furti di veicoli condotta dalla polizia municipale. Dall’inizio del 2026 sono 244 i veicoli rubati recuperati, dei quali 151 individuati dagli agenti dell’Autoreparto. In totale, 120 mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

"Questi numeri testimoniano il grande lavoro della nostra polizia municipale sul territorio - sottolinea l’assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio -. Il furto di veicoli rappresenta un fenomeno molto sentito dai cittadini. Ringrazio gli agenti dell'Autoreparto e degli altri reparti per questa attività che portano avanti con grande professionalità e per il loro impegno quotidiano per la tutela dei cittadini e il rispetto delle regole".