Investimento da 350mila euro per il Palazzetto dello Sport a Colle

Un investimento da 350mila euro per mettere in sicurezza il Palazzetto dello Sport e garantire un futuro a uno degli impianti più importanti e frequentati della città. È l’intervento più consistente programmato dal Comune di Colle di Val d’Elsa, con risorse destinate alla realizzazione degli adeguamenti necessari per ottenere il Certificato di prevenzione incendi. L’obiettivo è assicurare la piena rispondenza della struttura alle norme di sicurezza e tutelare tutte le persone che quotidianamente la frequentano: atleti, tecnici, associazioni sportive, famiglie, studenti e pubblico.

Il Palazzetto molto più di un semplice impianto. È uno dei principali punti di riferimento dello sport colligiano, uno spazio nel quale si svolgono allenamenti, competizioni e iniziative capaci di coinvolgere persone di età diverse. Un luogo di incontro e di socialità che, nel corso degli anni, ha accompagnato la crescita di generazioni di atleti e ha contribuito a rafforzare il tessuto associativo della città.

“Il Palazzetto dello Sport – dichiara l’assessore Valerio Peruzzi – è una vera e propria casa per tante associazioni, atleti e famiglie. Investire 350mila euro per ottenere il Certificato di prevenzione incendi significa mettere al primo posto la sicurezza delle persone e tutelare un patrimonio dell’intera comunità. Non stiamo intervenendo soltanto su un edificio, ma su un luogo che rappresenta aggregazione, educazione, benessere e appartenenza. Vogliamo che il Palazzetto possa continuare a essere vissuto pienamente e in sicurezza – conclude Peruzzi –. È un impegno concreto nei confronti del movimento sportivo colligiano e, soprattutto, dei giovani. Prendersi cura degli impianti significa riconoscere il valore sociale dello sport e creare condizioni migliori perché le associazioni possano continuare a svolgere il loro prezioso lavoro”.

Fonte: Ufficio Stampa

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