Liberi Tutti: torna il festival a Sesto Fiorentino tra musica, teatro e letteratura

Conto alla rovescia per Liberi Tutti, la rassegna di musica, teatro e letteratura con cui Sesto Fiorentino ricorda la Liberazione dal nazifascismo. Fulminacci, 99 Posse, Zen Circus, Dimartino ed Ex-Otago sono solo alcuni dei protagonisti attesi sul palco di piazza Vittorio Veneto.

Si comincia lunedì 31 agosto con la finale del Contest Liberi Tutti, una sfida all’ultima nota tra Larossi, BREAK the ENSŌ, Abbuopillonzi, Le Peggio Paranoie, SYNEST. Martedì primo settembre saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del Concerto della Liberazione: nati come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra i pionieri di quell'onda rap e ragamuffin che ha rivoluzionato la musica popolare italiana. Rime taglienti che parlano di antifascismo e difesa dei diritti. Si prosegue mercoledì 2 con Dimartino sulle ali di “L’improbabile piena dell’Oreto”, album che segna il ritorno del cantautore siciliano alla dimensione solistica, mentre giovedì 3 sarà la volta degli Zen Circus e di un live tra presente e passato, con un occhio/orecchio di riguardo per l’ultima fatica “Il Male” e “La Terza Guerra Mondiale”, di cui ricorre il decennale.

99 Posse, Liberi Tutti festival Sesto Fiorentino

Altro decennale e altro album capolavoro, quel “Marassi” che gli Ex-Otago riproporranno venerdì 4 settembre sul palco di Sesto Fiorentino. E sarà pienone per il live di Fulminacci di sabato 5: più che un concerto, una festa, l’ultima data del trionfale tour estivo, a pochi mesi dall’uscita dell’album “Calcinacci”. La serata di domenica 6 è nel segno della tradizione con il concerto della Banda Musicale di Sesto Fiorentino, tombola a cura di Avis e fuochi d’artificio.

Tutti i concerti sono a ingresso libero, a eccezione di Fulminacci (26 euro): sono previste riduzioni per i soci Unicoop Firenze che acquistano il biglietto presso i punti prevendita Unicoop.

Nell’ambito di Liberi Tutti anche gli spettacoli teatrali “Pedali ribelli” di e con Chiara Meriggi (venerdì 11 ore 21, La Lucciola) e “Liberi sempre” di e con Michela Ponzani e Valerio De Filippis (domenica 13 ore 18, La Lucciola). E ancora, le presentazioni letterarie di “E poi torno anch'io. La storia di cinque operai deportati a Mauthausen” (martedì 1° ore 18 Libreria Ubik Rinascita), di “La resistenza in cucina” di Roberta Pieraccioli (venerdì 4 ore 18,30, La Lucciola, con cena a tema a seguire) e di “Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista”, di Sara Rattaro (martedì 8 ore 18, Libreria Ubik Rinascita). Sabato 5 è in programma la camminata “Sentieri Comuni”, con partenza dalla Fonte dei Seppi alle ore 9. Per alcuni eventi è richiesta la prenotazione. Dettagli e programma completo su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it e sui canali social del festival Liberi Tutti.

"Anche quest’anno siamo orgogliosi di celebrare la Liberazione di Sesto Fiorentino nel segno della musica e della cultura della memoria – spiega il Sindaco di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi - offrendo alla città una serie di concerti gratuiti di alto livello, a partire dal Concerto della Liberazione del 1° settembre con i 99 Posse. Il concerto di Fulminacci rappresenta inoltre una nuova e importante opportunità per Sesto Fiorentino: dimostra che la nostra città è pronta ad accogliere eventi strutturati e di grande richiamo e a proporre un’offerta culturale all’altezza di quella delle grandi città. Quest’anno abbiamo voluto ampliare il programma, affiancando ai concerti presentazioni di libri, spettacoli teatrali e un’escursione nei luoghi della Resistenza. Attraverso linguaggi diversi, questi appuntamenti ci aiutano a conoscere meglio le vicende e i sacrifici che hanno segnato il nostro territorio e a mantenere vivi i valori della Resistenza, della pace e della democrazia: valori che, nel mondo di oggi, non possiamo più dare per scontati".

Liberi Tutti è anche street food, aperitivi e birreria, dal 31 agosto al 6 settembre in piazza Vittorio Veneto. Il festival è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con We Agency e con il contributo di Unicoop Firenze. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, sui canali social del festival: www.facebook.com/liberitutti.sesto, https://www.instagram.com/liberitutti_sesto.

LIBERI TUTTI: MUSICA!

Lunedì 31 agosto 2026 – ore 21,15 - Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

FINALE CONTEST MUSICALE LIBERI TUTTI

Ingresso libero

Martedì primo settembre 2026 - ore 21.15 - Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

99 POSSE

Ingresso libero

Mercoledì 2 settembre 2026 ore 21.15 - Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

DIMARTINO

Ingresso libero

Giovedì 3 settembre 2026 ore 21.15 - Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

THE ZEN CIRCUS

Ingresso libero

Venerdì 4 settembre 2026 ore 21.15 - Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

EX-OTAGO

Ingresso libero

Sabato 5 settembre 2026 ore 21.15 - Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

FULMINACCI

Biglietto 26 euro + d.p.

Riduzioni soci Unicoop Firenze presso i punti prevendita Unicoop

Domenica 6 settembre 2026 ore 21.15 - Piazza Vittorio Veneto – Sesto Fiorentino

Concerto della

BANDA DI SESTO

A seguire tombola di beneficenza a cura di Avis Comunale Sesto Fiorentino e fuochi d’artificio

Ingresso libero

LIBERI TUTTI: INCONTRI LETTERARI, TEATRO E ALTRE INIZIATIVE

Martedì 1 settembre 2026 ore 18 - Libreria Ubik Rinascita - Sesto Fiorentino

Vera Paggi e Lorenza Pleuteri

E poi torno anch'io. La storia di cinque operai deportati a Mauthausen

Presentazione del libro alla presenza delle autrici e di Lorenzo Tombelli, presidente ANED Firenze. Ingresso libero. Prenotazione consigliata: 055.440107 oppure sestofiorentino@ubiklibri.it.

Venerdì 4 settembre 2026 ore 18.30 - La Lucciola - Sesto Fiorentino

Roberta Pieraccioli

La resistenza in cucina

Presentazione del libro alla presenza dell’autrice. A seguire (ore 20), cena letteraria ispirata alla cucina ai tempi della Resistenza, a cura del Bar della Lucciola. Costo: 22 euro per gli adulti, 15 euro per bambine e bambini fino ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria: 340 0521604 oppure 340 5854061.

Sabato 5 settembre 2026 ore 8,30

Camminata Sentieri Comuni

Ritrovo e partenza: ore 8.30 al parcheggio della Fonte dei Seppi, partenza ore 9. Percorso ad anello di circa 11,5 km, dislivello positivo di circa 400 metri, difficoltà E (Escursionistica). Rivolto a escursionisti con un minimo di allenamento e abitudine al cammino. Evento promosso dal Comune di Sesto Fiorentino, a cura di CAI Sesto Fiorentino, Pro Loco Sesto Fiorentino, ANPI Sesto Fiorentino sezione Laura Mazzoni, ANED Firenze. Prenotazione obbligatoria tramite il form https://forms.gle/zcrHpJRnCtBUyJBC6

Martedì 8 settembre 2026 ore 18 - Libreria Ubik Rinascita - Sesto Fiorentino

Sara Rattaro

Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista

Presentazione del libro alla presenza dell’autrice

Ingresso libero Prenotazione consigliata: 055.440107 oppure sestofiorentino@ubiklibri.it

Venerdì 11 settembre 2026 ore 21 - La Lucciola - Sesto Fiorentino

Chiara Meriggi

Pedali ribelli

Spettacolo teatrale - ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 340.0521604 oppure 340 5854061.

Domenica 13 settembre 2026 ore 18 - La Lucciola – Sesto Fiorentino

Michela Ponzani e Valerio de Filippis

Liberi sempre

Spettacolo teatrale - ingresso libero fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio stampa