L’Università di Firenze accoglie quindici studenti e ricercatori palestinesi

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Sono state pubblicate le graduatorie dell’Università di Firenze relative al progetto di accoglienza e sostegno

Sono state pubblicate le graduatorie dell’Università di Firenze relative al progetto di accoglienza e sostegno che consentirà a 15 studenti e ricercatori palestinesi di proseguire a Firenze il proprio percorso accademico.

Sono 10 gli studenti che potranno frequentare un percorso di laurea e 5 i ricercatori che potranno svolgere la propria attività di ricerca presso l’Ateneo fiorentino.

Le oltre 3.000 candidature ricevute testimoniano il forte bisogno di opportunità di studio e ricerca espresso da giovani la cui formazione è stata drammaticamente interrotta dalla guerra.

Per l’Università di Firenze l’accoglienza è un impegno concreto: mettere a disposizione dei beneficiari non soltanto la possibilità di frequentare i corsi e svolgere attività di ricerca, ma anche le condizioni necessarie per costruire e proseguire il proprio percorso nella città. Il progetto prevede infatti, oltre alle borse di studio, vitto e alloggio, corsi di lingua italiana, supporto psicologico, copertura sanitaria, attività di tutoraggio e abbonamento ai trasporti locali.

La pubblicazione delle graduatorie rappresenta il primo importante traguardo di un percorso che proseguirà con l’attivazione di un corridoio universitario e umanitario per consentire ai 15 beneficiari di arrivare a Firenze.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Università di Firenze, Fondazione Il Cuore si scioglieUnicoop FirenzeRegione ToscanaComunità Islamica di Firenze e ToscanaCentro Internazionale Studenti La Pira e Fondazione Giovanni Paolo II.

Fonte: Università di Firenze

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