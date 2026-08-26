Muore a 77 anni Palmiero Vigni: per 30 anni arbitro UISP e organizzatore di tornei giovanili

È morto questa mattina dopo una malattia all’età di 77 anni, Palmiero Vigni, residente a Empoli. Il decesso è avvenuto alla struttura Prosperius Villa Cherubini di Firenze, dove era ricoverato.

Vigni era conosciuto nell'Empolese soprattutto per il suo lungo impegno nel mondo del calcio locale. Per circa 30 anni aveva svolto il ruolo di arbitro nella UISP, occupandosi anche dell’organizzazione di tornei dedicati ai settori giovanili di diverse società del territorio. Tra le realtà con cui aveva collaborato il Montelupo, la Polisportiva Giglio Rosso, il Vinci e il Fucecchio.

La sua passione per il calcio locale si univa a quella per l’Empoli, squadra che fin quando ha potuto seguiva dagli spalti dello stadio Castellani. Negli ultimi tempi, a causa dei problemi di salute, aveva continuato comunque a seguire le partite da casa.

Vigni aveva lavorato anche nel commercio. Per diversi anni aveva gestito una macelleria nel centro storico di Empoli, prima di chiudere la sua attvità lavorativa alla macelleria della Coop di Sovigliana.

La camera ardente sarà allestita da domani pomeriggio alle cappelle del commiato dell’ospedale di Empoli, dove amici, conoscenti e quanti lo hanno conosciuto potranno portargli l’ultimo saluto. I funerali sono in programma venerdì mattina alle 11 nella chiesa di Serravalle, in via G. Reno a Empoli.

Sentite condoglianze alla famiglia da parte di tutta la redazione di gonews.it e di Radio Lady 97.7.

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