'Novelle a sipario aperto' alla Fiera di Lastra

Sabato 29 agosto, alle ore 18, piazza del Comune a Lastra a Signa si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per "Novelle a sipario aperto. Da Goldoni a Boccaccio", lo spettacolo itinerante della compagnia "Nuovi Attori" – Teatro Popolare d'Arte. L'appuntamento si inserisce nel programma della 245ª edizione dell'Antica Fiera di Lastra, in calendario da venerdì 28 a domenica 30 agosto e organizzata dal Comune di Lastra a Signa con il patrocinio della Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze.

Liberamente ispirato a "Il Teatro Comico" e alla "Trilogia della Villeggiatura" di Carlo Goldoni, lo spettacolo esce dagli spazi tradizionali per incontrare la strada e il pubblico della fiera. Ad aprire la serata sarà una parata musicale, accompagnata da fisarmonica e tamburo. Lungo il percorso prendono vita le maschere goldoniane di Colombina, Arlecchino e Brighella, e più avanti quelle di Pantalone, Rosaura e Florindo, alternate a canzoni e letture che coinvolgono direttamente il pubblico. Non manca l'omaggio a Giovanni Boccaccio, con la riduzione della novella "Chichibio e la gru", e un momento dedicato alla maschera fiorentina di Stenterello.

"Senza artifici, emergono il lato più autentico del fare teatro: la passione, le fragilità e la forza del lavoro collettivo", spiega la compagnia, che con questo spettacolo porta il teatro popolare fuori dalla sala, tra le vie e le piazze della città, in un percorso fatto di tensioni, cambi di ritmo e improvvisazione.

Tra le vie del centro storico, si alterneranno Sandra Marcucci, Micol Masoni, Silvia Pellegrini, Francesco Rosselli, Gioconda Bianchi, Matteo Alaimo, Luciano Landini, Lavinia Samà e Alessandra Taddei.

Lo spettacolo si inserisce in un'edizione della Fiera che unisce concerti dal vivo, spettacoli per bambini, rievocazioni delle tradizioni agricole e iniziative per i giovani, fino al gran finale con i fuochi d'artificio musicali di domenica 30 agosto.

Fonte: Ufficio Stampa

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