Pierluigi Bersani al circolo ARCI 'Le Fontanelle' di Prato

Politica e Opinioni Prato
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Pierluigi Bersani sarà a Prato sabato 5 settembre per un incontro organizzato dal Partito Democratico di Prato. L'appuntamento è a pranzo alle ore 12.00 presso il circolo ARCI "Le Fontanelle", in via Roma 525.

Bersani, una delle voci più ascoltate del centrosinistra italiano, è stato presidente della Regione Emilia Romagna, ministro dell'Industria, dei Trasporti e dello Sviluppo economico, oltre che segretario del PD dal 2009 al 2013.

La sua presenza a Prato rappresenta un'occasione di incontro e di confronto politico per gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico pratese.

Per partecipare al pranzo di sottoscrizione è necessaria la prenotazione al numero 335 5416840. Il menù costa 25 euro e comprende antipasto, primo, secondo, dolce, acqua, vino e spumante.

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