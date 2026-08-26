Premio 'David Sassoli' per le migliori tesi di laurea, iscrizioni prorogate al 15 settembre

C’è tempo fino al 15 settembre alle 15 per presentare la domanda di partecipazione alla quinta edizione del premio ‘David Sassoli’ riservato alle migliori tesi di laurea. Quest’anno, il tema è ‘L’Europa, le Regioni e i cittadini’. Il Consiglio regionale della Toscana ha deciso di concedere altri quindici giorni a coloro che intendano partecipare. Al vincitore sarà assegnato un premio di 6mila euro, mentre a ognuno dei vincitori dei quattro premi ‘ex aequo’ andranno 3mila e 500 euro.

La presentazione della domanda avviene unicamente attraverso la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale al seguente indirizzo: https://git.consiglio.regione.toscana.it/domande/index.jsf?sid=215588

Le tesi di laurea vincitrici saranno pubblicate a spese del Consiglio regionale della Toscana, previa acquisizione del consenso da parte dei vincitori, in una collana dedicata. I premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio ai recapiti indicati sulla domanda entro il giorno 18 dicembre 2026 e la cerimonia di premiazione si svolgerà presumibilmente nel mese di gennaio 2027, nel quinto anniversario della morte di David Sassoli.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Settore “Iniziative istituzionali e Rappresentanza e cerimoniale” scrivendo all’indirizzo di posta elettronica eventistituzionali@consiglio.regione.toscana.it